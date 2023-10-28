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Почти 486 тысяч жителей Алтайского края прошли диспансеризацию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

За 9 месяцев в Алтайском крае состояние своего здоровья проверили в рамках диспансеризации 485 573 человека, в ходе профилактических осмотров — 101 290.

Главная цель этих мероприятий — выявление различных, в том числе скрытых заболеваний на ранних стадиях.

В текущем году впервые было выявлено в рамках диспансеризации 428 82 случая. На первом месте, почти половина от общего числа, это болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. Также были диагностированы болезни системы кровообращения, органов пищеварения и мочеполовой системы. Онкологические патологии составили 1,3%.

Как отметили в региональном Минздраве, по итогам первого этапа диспансеризации на второй направлено 141307 человек (29,1%). 15786 жителей региона проверили свое здоровье с применением мобильных медицинских бригад. Углубленную диспансеризацию прошло 72783 человека, переболевших ковидом.

Проект Алтайского края по созданию единой информсистемы управления деятельностью медорганизаций признан лучшим в России

город Горняк

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