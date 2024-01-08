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Почти два десятка подростков на юге Сибири получили опасные венерические болезни

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У 19 жителей Тюменской области, которым еще не исполнилось 18 лет, выявили опасные ЗППП, передает 72ru со ссылкой на местный Роспотребнадзор.

Почти два десятка подростков на юге Сибири получили опасные венерические болезни

Держаться за руки. Любовь, романтика.

У 12 подростков обнаружили сифилис, у 7 — гонорею. Это данные статистики за 11 месяцев 2023 года.Основная доля заболевших приходится на областной центр.

По данным 2022 года, самым младшим подростком с обнаруженным венерическим заболеванием оказался 13-летний мальчик. В свежих данных конкретный возраст заразившихся не указывают.

Ранее подростка, обвиняемого в попытке поджога бомбардировщика, отправили в СИЗО в Челябинске.

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Взято отсюда
09.01.2024

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