Почти два десятка подростков на юге Сибири получили опасные венерические болезни

У 19 жителей Тюменской области, которым еще не исполнилось 18 лет, выявили опасные ЗППП, передает 72ru со ссылкой на местный Роспотребнадзор.

Держаться за руки. Любовь, романтика.

У 12 подростков обнаружили сифилис, у 7 — гонорею. Это данные статистики за 11 месяцев 2023 года.Основная доля заболевших приходится на областной центр.

По данным 2022 года, самым младшим подростком с обнаруженным венерическим заболеванием оказался 13-летний мальчик. В свежих данных конкретный возраст заразившихся не указывают.

Ранее подростка, обвиняемого в попытке поджога бомбардировщика, отправили в СИЗО в Челябинске.

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Взято отсюда

09.01.2024