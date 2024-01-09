«Покатушки» на льду и рок-концерты. 10 идей, как провести эту неделю в Барнауле

Altapres.ru придумал, чем занять себя с 10 по 14 января, если не хочется «просиживать подштаники» дома: сходить в кино, театр, филармонию, на каток, концерт и не только.

Рок-концерт

В кино

Ирландский боевик Роберта Лоренца «Последний наемник» в «Галактике» — 12 января, 21:45, 18+

Основанная на реальных событиях история династии рестлеров фон Эрихов от Шона Дуркина «Стальная хватка» в «Киномире» — премьера 11 января, 18+

Фильм “Стальная хватка”.

В театр

«Дитенок мой милый, андел Васенька» в Театр драмы — 14 января, 17:00, 16+

Балет «Щелкунчик» в Молодежном театре Алтая — 14 января, 14:00, 0+

«Снежная королева» в Театре кукол «Сказка» — 13 января, 11:00, 6+

Балет “Щелкунчик и мышиный король”

На концерт

Музыкальный фест Rock Attack! в Hairy lemon pub — 14 января, 19:00, 18+

Рок-концерт.

На стендап

Опытные комики представят свои новые шутки на «Закрытом микрофоне» в Hairy lemon pub — 11 января, 20:00, 18+

Барнаульский стендап.

На каток

Вечерние «покатушки» на «Клевчене» — Вт-ср: 18:00-21:00, пт-сб: 18:00-21:00, вс: 15:00-21:00, 6+

Ледовый каток “Клевченя”.

На выставку

Костюмы русских старожилов и переселенцев Алтая, удмуртский традиционный костюм конца XIX – первой половины XX веков на выставке «Стиль в традиции» в Краеведческом музее — до 28 января. 6+

Выставка “Стиль в традиции”.

В филармонию

Театрализованное музыкальное представление по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в Филармонии – 14 января, 11:00, 6+

Государственная филармония Алтайского края.

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Взято отсюда

09.01.2024