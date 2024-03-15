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Полностью исчезла опасная болезнь после пандемии коронавируса

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Штамм гриппа Ягамато исчез из-за пандемии коронавируса, пишет “КП”.

Полностью исчезла опасная болезнь после пандемии коронавируса

Грипп, ОРВИ.

До 2020 года линия «Ямагато» штамма гриппа В была активной в сезоны гриппа.

Но после пандемии ковида «Ямагато» исчез. Исследователи связывают это с тем, что во всем мире широко применялись ограничительные меры. Вдобавок люди носили медицинские маски.

В отличии от вирусов гриппа А, которые могут заражать и людей, и животных, переносчиком гриппа В может быть только человек. А когда люди начали от него защищаться, вирусу просто негде стало размножаться.

Между тем возросла заболеваемость одного из типов гриппа. Это заболеваемость гриппом А.

Симптомы болезни типичны для сезонного гриппа: высокая температура, слабость и боли в мышцах. Однако к этим признакам добавляются и респираторные проявления — кашель, насморк, боли в горле.

Также могут возникнуть диарея и рвота.

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Взято отсюда
15.03.2024

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