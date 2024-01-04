Пошел на остров и исчез. В Красноярске продолжаются поиски баскетболиста из барнаульского клуба

В Красноярске продолжаются поиски баскетболиста из клуба «Барнаул» Антона Петухова, который ушел из дома ночью 30 декабря.

Поиск. Волонтеры. Пропал человек.

По камерам видеонаблюдения установили, что 20-летний игрок шел на остров Татышев со стороны левого берега. Однако обратно он не вернулся, как и не вышел со стороны правого берега.

Среди версий произошедшего с баскетболистом рассматриваются падение в воду, потеря сознания и другие.

Территорию острова прочесывали добровольцы, спецслужбы, друзья и родные молодого человека. Осмотрены берег, береговая линия с помощью подводного дрона. Сам остров также облетели беспилотники.

“Осматривается каждый овраг и колодец. В поиске задействовано более 20 человек. Просим всех, кто гуляет по о. Татышев, в том числе с собаками по восточной части, при обнаружении похожих на принадлежащие Антону Петухову вещей, следов и других особенностей – обращаться по телефонам в ориентировке”, – говорится в сообщении.

Ориентировка.

Приметы

Приметы: рост 205 см, среднее телосложение, карие глаза. На нем были синтепоновый пуховик, серая шапка, черные джинсы, салатовая кофта и белые кроссовки.

Из особых примет: на правой щеке родинка, а на левом предплечье — черная татуировка с Джокером.

Напомним, Антон Петухов родился в Красноярске. За БК “Барнаул” выступает с 2023 года. До этого играл в командах “Енисей-2”, СШ “Енисей” и ЦСКА-ДЮБЛ.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда

04.01.2024