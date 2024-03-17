Потепление и сильный ветер. Какая погода будет в Алтайском крае 17 марта

В Алтайском крае ночью 17 марта сохраняется штормовое предупреждение. Какая будет погода в целом сообщает региональный гидрометцентр.
Зима, метель, снег.
Погода в Алтайском крае
Ночью в регионе сохранится штормовое предупреждение. Температура -2,-7 гр.
Небольшой, местами умеренный и сильный снег, мокрый снег. Также местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.
Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с, местами порывы 25-28 м/с.
Днем заметно потеплеет. Температура -1,+4 гр.
В большинстве районов небольшой снег, мокрый снег, дождь, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле
В краевой столице ночью ветер будет слабее. Юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.
Температура от -3 до -5 градусов. Осадки в виде снега, мокрого снега, метели, возможны гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.
Днем температура составит -1,+1 гр. В первой половине дня небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
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Взято отсюда
17.03.2024