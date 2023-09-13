Потоп в стоматологии: врач-стоматолог из Камня-на-Оби пожаловался на невыносимые условия работы

Медучреждение располагается на улице Карла Маркса. Как оказалось, врачи и младший медперсонал несколько лет молча терпят и ждут ремонт, пишут “Каменские новости”.

“Во время дождей c потолков здесь бежит уже не один год, от этого они чернеют и обваливаются. В зимнее время года температура воздуха в некоторых помещениях достигает +10 градусов. А недавно, как рассказали сотрудники, в хирургическом кабинете на пациента с потолка упал кусок штукатурки”, – отмечает издание.

Издание уточняет, что сотрудницу, которая рассказала о состоянии здания, вызвали «на ковер» к руководству и теперь она опасается репрессий.

Как сообщило руководство больницы, медицинское учреждение закрыли на ремонт, работы уже начались в некоторых кабинетах. Экстренный прием пациентов будет вестись в другом корпусе.

Видео: Каменские новости