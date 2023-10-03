Поздраление с Международным днём пожилых людей председателя Алтайского краевого Совета ветеранов здравоохранения Александра Кравцова

Уважаемые представители старшего поколения, сердечно поздравляем вас с Международным днём пожилых людей! Хотим пожелать вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем и счастьем в окружении заботливых детей и внуков. Пусть не прерывается связь между зрелостью и юностью, пусть ваша мудрость и бесценный жизненный опыт помогают молодёжи жить в мире и согласии, воспитывать чувства отзывчивости и человеколюбия при построении прогрессивных отношений в современном обществе. Примите слова благодарности за вашу стойкость, терпение и самоотверженный труд. Желаем чтобы, несмотря на возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной. С Днем пожилого человека!

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