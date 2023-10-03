03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Поздраление с Международным днём пожилых людей председателя Алтайского краевого Совета ветеранов здравоохранения Александра Кравцова

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Уважаемые представители старшего поколения, сердечно поздравляем вас с Международным днём пожилых людей! Хотим пожелать вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем и счастьем в окружении заботливых детей и внуков. Пусть не прерывается связь между зрелостью и юностью, пусть ваша мудрость и бесценный жизненный опыт помогают молодёжи жить в мире и согласии, воспитывать чувства отзывчивости и человеколюбия при построении прогрессивных отношений в современном обществе. Примите слова благодарности за вашу стойкость, терпение и самоотверженный труд. Желаем чтобы, несмотря на возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной. С Днем пожилого человека!

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости