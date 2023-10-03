Поздравление с Днем пожилых людей врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова

Дорогие ветераны! Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным днем пожилых людей! Этот теплый праздник «золотого возраста», мы ежегодно отмечаем 1 октября. Это особенный день, который дает возможность в очередной раз сказать о том, как нам дороги наши родители, старшие товарищи и коллеги, давшие нам пример человечности, мудрости, героизма, жизненной стойкости. Все, что есть у нас сегодня – ваша заслуга и ваш опыт. Здравоохранение Алтайского края во многом держится на людях «золотого» возраста – людях исключительной воли и неиссякаемой энергии, которые продолжают работать, занимаются общественной деятельностью, передают свой опыт молодежи. Дорогие ветераны, коллеги! Поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, неугасающего интереса к жизни, душевного спокойствия, тепла и любви близких!

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