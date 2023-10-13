Представители роспотребнадзора провели занятия для учащихся школ

15 октября ежегодно отмечается Всемирный день чистых рук. Этот день призван повысит уровень понимания населения о влиянии мытья рук на здоровье человека.

Совместно со специалистами отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю проведены тематические открытые уроки для учащихся начального звена гимназии №27, школы №1, школы №55.

Дети узнали, для чего мы моем руки, как выглядят микробы на грязных руках, когда и как часто необходимо мыть руки, а главное – как правильно их мыть. Ребята проявили большой интерес к освещаемой теме, активно отвечали на вопросы.

Также школьникам было предложено выполнить творческое задание – нарисовать микроба в их представлении. Итогом урока стала демонстрация рисунков, а ребята отметили, что они совсем по-другому будут относиться к чистоте своих рук!

Горняк22



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