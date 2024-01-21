Приметы и традиции на Емелин день: не делайте этого 21 января

Емелин день известен буранами и вьюгами. В народе его прозвали “Емельян – накрути буран” и “Емельян Зимний”. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.
Новогоднее застолье.
радиции Емельянова дня
На Емельянов день заканчивалась пора Святок. До обеда люди не работали и ходили друг к другу в гости. Люди приговаривали: «Мели Емеля, твоя неделя». Было принято приглашать на застолье кумовьев и угощать их.
Сначала на стол подавали холодное, например яйца и холодец из рыба. А потом – щи или суп из потрохов, лапшу с мясом или молоком. Главным блюдом была гречневая каша, но и к ней приступали не сразу. Первым делом угощали пшенной. На сладкое подавали пирог.
Кумовья приходили в гости с подарком. Они дарили мыло и полотенце со словами: «Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника». Считалось, что это принесет удачу.
За дела брались только во второй половине дня. Женщины наконец возвращались к ткачеству и прядению.
Яйца, продукты, здоровое питание.
Что нельзя делать 21 января?
- Нельзя работать в первой половине дня – а то во весь год не переделаешь работу.
- Женщинам не стоит сидеть сложа руки – лучше всего ткать, шить, вязать.
- Не рекомендуется расстраиваться тому, кто заболел – принявший свою болезнь, как должное, пойдет быстро на поправку.
Простуда, грипп.
Приметы Емельянова дня
- Если за окном мороз, то потеплеет нескоро.
- Окна в доме запотели – к оттепели.
- Снег идет – последний месяц лета будет дождливым.
- Солнечный день сулит жаркое лето.
- Если ветер с юга дует, то летом часто будут грозы.
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Взято отсюда
21.01.2024