Продолжается регистрация на Марафон Знание. Первые

С 4 по 6 ноября 2023 года состоится Федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание» — Знание.Первые. Марафон стартует в день открытия Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве и будет проходить на шести площадках в разных павильонах. Главной темой марафона станут современные достижения нашей страны! Спикерами выступят учёные, руководители крупнейших компаний, успешные предприниматели, мастера культуры и искусства, государственные и общественные деятели. Они расскажут об инновациях в науке и технике, прогрессивных решениях в экономике и сфере безопасности, значимых улучшениях в социальной сфере, образовании и здравоохранении. Успей зарегистрироваться на офлайн-участие до 20 октября. Приходи на Марафон или смотри выступления онлайн из любой точки нашей страны. Ссылка для регистрации и просмотра онлайн-трансляции Марафона на Знание.ТВ: https://marathon.znanierussia.ru .

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