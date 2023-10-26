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Продолжаются работы по благоустройству нового здания барнаульской поликлиники №14

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вчера, 24 октября, глава администрации Индустриального района Денис Летягин совместно с главным врачом Городской поликлиники №14 г. Барнаула Дмитрием Денисовым обсудили благоустройство территории, прилегающей к новому зданию поликлиники, которое возвели по ул. Лазурной, 46. В совещании также приняли участие руководители органов администрации района, представители подрядных организаций. На данный момент подрядчиком на участке выполнены работы по обустройству альпийской горки с посадкой многолетних растений: спирея японская, можжевельник, туя, хоста, также уложен газон. Специализированной организацией будет проводиться обслуживание данной зоны. Ведутся работы по устройству площадок из асфальтобетона с размещением садово-парковых диванов, установкой мусорных урн и установки двух стоек для парковки велосипедов.

новости горняк

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