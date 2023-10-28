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Проект Алтайского края по созданию единой информсистемы управления финансово-хозяйственной деятельностью медорганизаций региона признан лучшим в России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Конкурс лучших проектов автоматизации управления и учета “1С: Проект года” в России проводится ежегодно. Его цель – определить передовых пользователей и партнеров, которые добились максимальных успехов в цифровизации.

В 2023 году на конкурс было подано около 300 заявок со всех регионов страны. Проект Алтайского края по созданию и внедрению единой информсистемы управления финансово-хозяйственной деятельностью медорганизаций региона признан лучшим в России в области «Государственное и муниципальное управление».

Заказчиками проекта выступали региональный Минздрав и Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр. Он был начат в августе 2020 года и завершен в декабре 2022 года. За это время на единую информационную платформу переведены порядка 150 медицинских организаций региона и более 4000 пользователей.

По оценкам экспертного сообщества, проект Алтайского края признан самым масштабным по итогам 2022 года в бюджетной сфере. На торжественной церемонии награждения победителей федерального конкурса в Москве побывала Диана Борисова, начальник планово-финансового отдела Министерства здравоохранения Алтайского края.

«Идея создания единой централизованной информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью медицинских организаций Алтайского края напрашивалась давно. Нас вдохновили подобные проекты в других регионах в разных областях и не только в бюджетной сфере. Мы хотели взять лучшее у коллег и при этом учесть свои требования.

До внедрения системы каждая медицинская организация работала в своих локальных базах на разных программных продуктах, что было методологически неверно и усложняло все процессы. Фактически отсутствовала возможность агрегирования данных из первичных источников информации, что приводило к ошибкам в учете, некорректности данных в отчетах, несвоевременному получению информации.

В основу построения системы были положены принципы повышения прозрачности учета, достоверности и своевременности получаемой информации. Переход в единую систему позволяет не только получать информацию, но и внедрять контрольные механизмы. Была проделана большая совместная работа в том числе с участием сотрудников экономических и кадровых служб медорганизаций, так что это и их победа в том числе.

Безусловно, еще многое предстоит сделать для развития системы, однако уже сделан серьезный шаг к повышению качества информации и финансовой дисциплины медицинских организаций, усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

При этом эффективное использование финансовых ресурсов является залогом стабильного и эффективного функционирования большой сети медорганизаций региона, что является особенно важным для жителей нашего края», – отмечает Диана Борисова.

горняк

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