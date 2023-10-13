Проект «Мы рядом» стартовал в перинатальном центре АККЦОМД

Суть проекта «Мы рядом» – сопровождение женщин в родах, оказание поддержки и психологической помощи волонтёрами, прошедшими специальную подготовку. В роли волонтеров выступают учащиеся Барнаульского базового медицинского колледжа. Напомним, что весной наш центр и ББМК заключили соглашение о взаимодействии. Проект курируют перинатальный психолог Оксана Железная, заведующая отделением новорожденных (I этап выхаживания) Наталья Суворова, акушерка родового отделения Ирина Руппель. Роженицы могут принять участие в проекте по желанию. В его рамках волонтеры будут сопровождать женщин в родах, рассказывая о грудном вскармливании и основах ухода за новорожденными. Студенты смогут увидеть практическую сторону выбранной профессии в самом начале своего профессионального становления. Волонтерство будет способствовать формированию у них нравственных установок и принятию традиции милосердия. Женщинам участие будущих специалистов-медиков поможет сконцентрироваться на самом процессе родов, почувствовать себя увереннее и ощутить доверие к медперсоналу. Все это помогает снизить количество перинатальных осложнений и медикаментозных вмешательств. Как пояснила координатор проекта Оксана Железная, волонтеры не используют медицинские методы, не ставят и не отменяют диагнозы, не анализируют и не контролируют состояние здоровья матери и ребенка, не оказывают медицинскую помощь во время родов и послеродовом периоде – все это делают штатные медицинские работники перинатального центра.

Справка

Проект «Мы рядом» инициирован осенью 2020 года в рамках межведомственного соглашения, заключенного между Алтайской краевой общественной организацией опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброе сердце» и медицинскими учреждениями, с целью сопровождения в родах женщин из социально незащищенных слоев населения.

город Горняк



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