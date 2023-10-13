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Проект «Мы рядом» стартовал в перинатальном центре АККЦОМД

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Суть проекта «Мы рядом» – сопровождение женщин в родах, оказание поддержки и психологической помощи волонтёрами, прошедшими специальную подготовку.

В роли волонтеров выступают учащиеся Барнаульского базового медицинского колледжа. Весной АККЦОМД и ББМК заключили соглашение о взаимодействии. В его рамках волонтеры будут сопровождать женщин в родах, рассказывая о грудном вскармливании и основах ухода за новорожденными. Студенты смогут увидеть практическую сторону выбранной профессии в самом начале своего профессионального становления. Волонтерство будет способствовать формированию у них нравственных установок и принятию традиции милосердия. Женщинам участие будущих специалистов-медиков поможет сконцентрироваться на самом процессе родов, почувствовать себя увереннее и ощутить доверие к медперсоналу.

Проект курируют перинатальный психолог Оксана Железная, заведующая отделением новорожденных (I этап выхаживания) Наталья Суворова, акушерка родового отделения Ирина Руппель.

Руководителем проекта «Мы рядом» в ББМК является педагог-психолог Лина Запольская. 12 сентября участницы проекта «Мы рядом», студенты колледжа, посетили Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, специалисты которого поделились опытом, подробно рассказали студентам о специфике своей работы.

Уже в следующий четверг перенатальный психолог Оксана Железная проведет первое обучающее занятие для участниц, которое позволит им узнать о психологических аспектах работы с беременными и особенностях сопровождения родов.

#мырядом #волонтеры #АККЦОМД #детскаябольница #МинздравАК #Алтайскийкрай

горняк

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