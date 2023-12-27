“Провели бы хоть вчера”. В Алтайском крае готовятся ходить по квартирам и тестируют ДЭГ перед выборами президента России

Избирательная система России уже сейчас, чуть меньше, чем за 90 дней до выборов президента, находится в активной стадии подготовки. Официально кампания началась 7 декабря, и на круглом столе в Общественной палате Алтайского края рассказали, насколько регион уже сейчас готов к проведению выборов.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

Подсчет людей и растущий Индустриальный

Выборы президента России будут идти три дня – с 15 по 17 марта 2024 года. Впрочем, сохранится и единый день голосования, который традиционно пройдет во второе воскресенье сентября. Но, конечно, затмить мартовскую кампанию ему не удастся.

По словам Анны Пономаренко, секретаря Избиркома Алтайского края, на данный момент система избирательных комиссий региона полностью готова к выборам. И притом, что в крае только-только закончились выборы губернатора – официально это случилось лишь 5 декабря.

«У нас был лишь один день, когда мы находились вне периода избирательной кампании», — говорит она.

Выборы. Галочка. Голосование.

Пока что в Избиркоме занимаются подсчетом — людей и комиссий. Так, в Алтайском крае работает 1684 постоянных избирательных комиссий. Вопрос по временным решится до середины января, но, предварительно, их будет около 17-18. Что касается избирателей, то пока комиссия оперирует июльскими данными (они же использовались на выборах губернатора). Так, на 1 июля 2023 года в регионе было 1 млн 767 тыс. 3 избирателя. Из них в Барнауле – 530 459.

Данные скорректируют уже к 1 января – это крайний срок подачи статистики по избирателям. И, скорее всего, в меньшую сторону.

«Если судить по нашему опыту, население каждый раз чуть-чуть уменьшается. Впрочем, если брать отдельные районы, например, Индустриальный в Барнауле, то там заметен прирост – из-за строительства. Также заметнее меняется численность избирателей в Первомайском районе, в Алейске и в ЗАТО Сибирский – в том числе из-за потока перемещения военнослужащих», — уточняет Анна Пономаренко.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

Главное — не перепутать

Алтайский край будет одним из 29 регионов России, где можно будет проголосовать через ДЭГ – дистанционное электронное голосование.

«Мы активно показали себя во время губернаторских выборов – каждый шестой избиратель воспользовался правом проголосовать удаленно. Несмотря на создаваемое недоверие к ДЭГ, у нас не было ни одной жалобы на эту систему. Мы получали много обращений о том, как пользоваться ДЭГ, но ни одного – о проблемах непосредственно с голосованием», — утверждает Анна.

Систему еще раз проверили, на территории всех районов прошла тренировка по ее использованию – в этом плане край тоже готов.

Также будет использоваться механизм «Мобильный избиратель» – это голосование по месту нахождения. Подавать заявки на этот вид голосования можно будет через Госуслуги, в МФЦ и в территориальных избирательных комиссиях с 29 января по 11 марта. Главное – не перепутать и не подать заявку на голосование через то же ДЭГ, как нередко бывает у граждан, отмечает Пономаренко.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

Тук-тук, кто дома?

На участках по-прежнему будет работать система видеонаблюдения. Также сохранится весь пул КОИБов – комплексов обработки избирательных бюллетеней. С прошлого года их стало больше – 288. Использоваться будет около 90% из них.

Немало работы предстоит проделать и по масштабному всероссийскому проекту – ИнформУИК. В этом проекте будут участвовать 6 068 членов всех 1684 избирательных комиссий Алтайского края. Они будут ходить по квартирам и рассказывать о выборах, кандидатах и способах голосования.

Обход начнется 17 февраля и закончится 7 марта. А главной задачей станет именно информирование, но ни в коем случае не агитация.

Подводя итоги, на круглом столе подчеркнули, что все члены избирательных комиссий продолжают проходить обучение и активно готовиться к выборам. Но в целом регион уже готов и мог бы “провести выборы хоть вчера”.

Выборы. Галочка. Голосование.

Кто из кандидатов уже подал документы

Между тем документы в ЦИК сдали уже семь кандидатов. Первым стал Владимир Путин – в порядке самовыдвижения. Теперь ему нужно собрать 300 тыс. подписей, максимум по 7,5 тыс. с одного региона.

Самовыдвиженцем также выступала Екатерина Дунцова, но в ЦИК отказались регистрировать инициативную группу.

Остальных известных на данный момент кандидатов выдвинули партии. В настоящее время от сбора подписей освобождены кандидаты от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России – За правду», ЛДПР и партии «Новые люди». Из них документы пока подали Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей».

От партии «Российский общенародный союз» – Сергей Бабурин, от «Российской партии свободы и справедливости» – Андрей Богданов, от «Партии социальной защиты» – Владимир Михайлов, от «Гражданской инициативы» – Борис Надеждин. Условия для них также отличаются – им необходимо собрать по 100 тыс. подписей.

Весь пул самовыдвиженцев будет известен уже сегодня, 27 декабря, до 18:00, а выдвижение от партий должно произойти до 1 января. Предоставление документов на регистрацию будет проходить до 31 января, а список кандидатов станет известен в середине февраля.

Взято отсюда

27.12.2023