Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Провели бы хоть вчера”. В Алтайском крае готовятся ходить по квартирам и тестируют ДЭГ перед выборами президента России

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Избирательная система России уже сейчас, чуть меньше, чем за 90 дней до выборов президента, находится в активной стадии подготовки. Официально кампания началась 7 декабря, и на круглом столе в Общественной палате Алтайского края рассказали, насколько регион уже сейчас готов к проведению выборов.

"Провели бы хоть вчера". В Алтайском крае готовятся ходить по квартирам и тестируют ДЭГ перед выборами президента России

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

Подсчет людей и растущий Индустриальный

Выборы президента России будут идти три дня – с 15 по 17 марта 2024 года. Впрочем, сохранится и единый день голосования, который традиционно пройдет во второе воскресенье сентября. Но, конечно, затмить мартовскую кампанию ему не удастся.

По словам Анны Пономаренко, секретаря Избиркома Алтайского края, на данный момент система избирательных комиссий региона полностью готова к выборам. И притом, что в крае только-только закончились выборы губернатора – официально это случилось лишь 5 декабря.

«У нас был лишь один день, когда мы находились вне периода избирательной кампании», — говорит она.

"Провели бы хоть вчера". В Алтайском крае готовятся ходить по квартирам и тестируют ДЭГ перед выборами президента России

Выборы. Галочка. Голосование.

Пока что в Избиркоме занимаются подсчетом — людей и комиссий. Так, в Алтайском крае работает 1684 постоянных избирательных комиссий. Вопрос по временным решится до середины января, но, предварительно, их будет около 17-18. Что касается избирателей, то пока комиссия оперирует июльскими данными (они же использовались на выборах губернатора). Так, на 1 июля 2023 года в регионе было 1 млн 767 тыс. 3 избирателя. Из них в Барнауле – 530 459.

Данные скорректируют уже к 1 января – это крайний срок подачи статистики по избирателям. И, скорее всего, в меньшую сторону.

«Если судить по нашему опыту, население каждый раз чуть-чуть уменьшается. Впрочем, если брать отдельные районы, например, Индустриальный в Барнауле, то там заметен прирост – из-за строительства. Также заметнее меняется численность избирателей в Первомайском районе, в Алейске и в ЗАТО Сибирский – в том числе из-за потока перемещения военнослужащих», — уточняет Анна Пономаренко.

"Провели бы хоть вчера". В Алтайском крае готовятся ходить по квартирам и тестируют ДЭГ перед выборами президента России

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

Главное — не перепутать

Алтайский край будет одним из 29 регионов России, где можно будет проголосовать через ДЭГ – дистанционное электронное голосование.

«Мы активно показали себя во время губернаторских выборов – каждый шестой избиратель воспользовался правом проголосовать удаленно. Несмотря на создаваемое недоверие к ДЭГ, у нас не было ни одной жалобы на эту систему. Мы получали много обращений о том, как пользоваться ДЭГ, но ни одного – о проблемах непосредственно с голосованием», — утверждает Анна.

Систему еще раз проверили, на территории всех районов прошла тренировка по ее использованию – в этом плане край тоже готов.

Также будет использоваться механизм «Мобильный избиратель» – это голосование по месту нахождения. Подавать заявки на этот вид голосования можно будет через Госуслуги, в МФЦ и в территориальных избирательных комиссиях с 29 января по 11 марта. Главное – не перепутать и не подать заявку на голосование через то же ДЭГ, как нередко бывает у граждан, отмечает Пономаренко.

"Провели бы хоть вчера". В Алтайском крае готовятся ходить по квартирам и тестируют ДЭГ перед выборами президента России

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

Тук-тук, кто дома?

На участках по-прежнему будет работать система видеонаблюдения. Также сохранится весь пул КОИБов – комплексов обработки избирательных бюллетеней. С прошлого года их стало больше – 288. Использоваться будет около 90% из них.

Немало работы предстоит проделать и по масштабному всероссийскому проекту – ИнформУИК. В этом проекте будут участвовать 6 068 членов всех 1684 избирательных комиссий Алтайского края. Они будут ходить по квартирам и рассказывать о выборах, кандидатах и способах голосования.

Обход начнется 17 февраля и закончится 7 марта. А главной задачей станет именно информирование, но ни в коем случае не агитация.

Подводя итоги, на круглом столе подчеркнули, что все члены избирательных комиссий продолжают проходить обучение и активно готовиться к выборам. Но в целом регион уже готов и мог бы “провести выборы хоть вчера”.

"Провели бы хоть вчера". В Алтайском крае готовятся ходить по квартирам и тестируют ДЭГ перед выборами президента России

Выборы. Галочка. Голосование.

Кто из кандидатов уже подал документы

Между тем документы в ЦИК сдали уже семь кандидатов. Первым стал Владимир Путин – в порядке самовыдвижения. Теперь ему нужно собрать 300 тыс. подписей, максимум по 7,5 тыс. с одного региона.

Самовыдвиженцем также выступала Екатерина Дунцова, но в ЦИК отказались регистрировать инициативную группу.

Остальных известных на данный момент кандидатов выдвинули партии. В настоящее время от сбора подписей освобождены кандидаты от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России – За правду», ЛДПР и партии «Новые люди». Из них документы пока подали Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей».

От партии «Российский общенародный союз» – Сергей Бабурин, от «Российской партии свободы и справедливости» – Андрей Богданов, от «Партии социальной защиты» – Владимир Михайлов, от «Гражданской инициативы» – Борис Надеждин. Условия для них также отличаются – им необходимо собрать по 100 тыс. подписей.

Весь пул самовыдвиженцев будет известен уже сегодня, 27 декабря, до 18:00, а выдвижение от партий должно произойти до 1 января. Предоставление документов на регистрацию будет проходить до 31 января, а список кандидатов станет известен в середине февраля.

Взято отсюда
27.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix