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Пусть в профессию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вчера, 26 октября, в Поспелихинской центральной районной больнице состоялась профориентационная акция «Ступени к твоей профессии». На экскурсию были приглашены ученики 9, 10, 11 классов МБОУ «Поспелихинская СОШ № 1» с. Поспелиха. Школьники посетили кабинеты ультразвуковой диагностики и флюорографии, клинико-диагностическую лабораторию, отделение скорой медицинской помощи. В свою очередь сотрудники больницы рассказали о важности значения профессии медработника, о структуре работы, показали, как проводятся лабораторные исследования. Были продемонстрированы оснащение лечебных кабинетов высокотехнологичным оборудованием.

В приёмном покое врач-хирург Николай Корженко провёл лекцию по хирургии, а помимо этого рассказал про каждое отделение в больнице, о том, какие есть направление в медицине, и на что нужно сделать акцент, выбирая будущую профессию. Данная экскурсия показала неподдельный интерес школьников. Подобные профориентационные мероприятия будут продолжены.

новости Локтевский

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