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Расцветающая Луна: как ближайшее февральское микролуние повлияет на людей

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В Поднебесной февральское полнолуние называют Расцветающей Луной.

Расцветающая Луна: как ближайшее февральское микролуние повлияет на людей

Полнолуние. Лунный закат на орбите.

Явление связывают с весенним пробуждением природы. Совсем скоро — 24 февраля — произойдет полнолуние.

Но астрономы его называют микролунием.

Почему микро

Дело в том, что Луна будет находиться далеко от Земли, поэтому может казаться меньше, чем обычно. Но это вовсе не означает, что полнолуние будет каким-то незначительным.

Дева

Немногим в такие дни удается сохранить душевное равновесие. Но сглаживает ситуацию то, что в данном случае Луна будет находиться в знаке Девы — это дает шанс разобраться в своих чувствах, принять взвешенные решения. И сделать то, о чем позже не придется жалеть мучительно больно.

Энергетика

Февральское полнолуние в Деве подарит конструктивную энергию. А направить ее надо на решение жизненноважных задач, указывает mail.ru.

В любом случае, после этого микролуния у многих эмоциональный фон будет на грани эйфории. А это означает, что совсем скоро долгожданная весна.

Между тем суперлуния связаны с такими катаклизмами на Земле, как землетрясения и извержения вулканов.

Исследования показали — эти катаклизмы происходят в периоды суперлуний. Причем не обязательно именно в день полнолуния, а может быть на несколько дней раньше или позже.

Исследование поможет разработать методы предсказывания катаклизмов на Земле, что предотвратит гибель многих людей.

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Взято отсюда
23.02.2024

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