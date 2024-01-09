Раскрыт снижающий риск смерти продукт

Эндокринолог рассказала, что клюква снижает риск смерти на 31%. Об этом сообщает “Мослента”.

Грибы и ягоды в Алтайском крае

Отмечается, что ягоды снижает риск смертности. При этом они защищают организм от многих болезней.

Самый сильный эффект от ягоды проявляется на сердце и сосудах.

Взрослым в сутки можно съедать не более 100 граммов свежих или двух ложек сушеных ягод. Клюква содержит много витамина С, фосфор, кальций, железо, марганец, молибден и медь.

Ранее сообщалось, что почти два десятка подростков на юге Сибири получили опасные венерические болезни.

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Взято отсюда

09.01.2024