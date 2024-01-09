Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Раскрыт снижающий риск смерти продукт

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Эндокринолог рассказала, что клюква снижает риск смерти на 31%. Об этом сообщает “Мослента”.

Раскрыт снижающий риск смерти продукт

Грибы и ягоды в Алтайском крае

Отмечается, что ягоды снижает риск смертности. При этом они защищают организм от многих болезней.

Самый сильный эффект от ягоды проявляется на сердце и сосудах.

Взрослым в сутки можно съедать не более 100 граммов свежих или двух ложек сушеных ягод. Клюква содержит много витамина С, фосфор, кальций, железо, марганец, молибден и медь.

Ранее сообщалось, что почти два десятка подростков на юге Сибири получили опасные венерические болезни.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
09.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Раскрыт снижающий риск смерти продукт

09.01.2024

 Здоровье

МЧС Алтайского края предупреждает о шторме и похолодании 9 января. Каким районам быть осторожнее

09.01.2024

 Здоровье

Квартира по рублю. Как устроена траншевая ипотека и можно ли ее получить в Барнауле

09.01.2024

 Новости Алтай

Два мероприятия пройдет в библиотеке им. В.Я. Шишкова в старый Новый год

09.01.2024

 Новости Алтай

Киркоров пожертвует гонорар жителям Белгорода: новости СВО за 8 января

09.01.2024

 Новости Алтай

Дождь, снег и ветер до 28 м/с обещают в Алтайском крае 9 января

09.01.2024

 Новости Алтай

Степанов день: что можно и нельзя делать 9 января

09.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске стоимость квадрата жилья увеличили на 11 тысяч рублей

09.01.2024

 Новости Алтай

В Новгородской области на трассе столкнулись около 50 автомобилей, есть погибшие

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix