26.09.2023

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Растет количество желающих привиться от гриппа

ГОРНЯК2201 минуты

В ГБ №10 на 35% увеличилось количество пациентов, желающих привиться от гриппа за последние 14 дней.

За время вакцинации в Горбольнице №10 уже успели привить 7675 человек, в том числе детей – 2164 человека. Сотрудники больницы продолжают работать над тем, чтобы как можно больше людей получили необходимую защиту от гриппа. Для иммунизации взрослых и детей доступны качественные и безопасные противогриппозные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Напоминаем, что грипп может привести к серьезным осложнениям, особенно у людей с ослабленной иммунной системой. Поэтому вакцинация – это не только забота о себе, но и о ваших близких людях.

Пациенты детской поликлиники могут пройти бесплатную вакцинацию по будням с 8.00 до 16.00 в кабинете № 209, после осмотра педиатра. Запись доступна через колл-центр: 55-32-90. С собой обязательно нужно иметь свидетельство о рождении, полис, СНИЛС.

Во взрослой поликлинике пройти бесплатную вакцинацию можно по будням с 8.00 до 18.00 в кабинете №212. Запись доступна через колл-центр: 56-09-39. С собой обязательно нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Вакцинация – лучшая профилактика от гриппа. Сделайте правильный выбор и будьте здоровы!

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