Резкое похолодание с дождями надвигается на Алтайский край

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Погодные качели вновь наблюдаются в Алтайском крае: после почти летних дней в регион придет холод с отрицательными ночными температурами

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается похолодание до -2 в ночное время и осадки, сообщает сайт регионального ЦГМС .

Так, уже 12 октября столбики термометров ночью покажут +1…+6 градусов. Дневные температуры опустятся до +9…+14. Лишь в предгорьях сохранится тепло до +19 градусов. В западных и северных районах пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Западный ветер усилится до 14 м/с.

В Барнауле в первой половине дня также обещают дождь. Днем температура составит +10…+12 градусов.

13 октября погода существенно не изменится: ночные температуры составят +3…+8 градусов (по северо-западу до -2), дневные – +9…+14. В южных и восточных районах обещают небольшие, местами умеренные дожди. Сила северо-западного ветра местами может достигнуть 14 м/с.

В Барнауле похолодает до +9…+11 градусов днем. В первой половине дня также пройдет небольшой дождь.

Немного холоднее станет в крае 14 октября: температурные показатели составят -1…+4 градуса ночью и +8…+13 днем. Местами в регионе пройдут небольшие дожди. Юго-западный ветер усилится до 14 м/с. В Барнауле в целом погода сохранится прежней.

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