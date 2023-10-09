Рядом с Алтайским краем заметили огромных зеленых жаб

На границе Алтайского края с Новосибирской областью замечены большие зеленые жабы. Они огромного размера, не бояться людей и меняют цвет, сливаясь с песком.

В соцсетях жители Новосибирской области делятся фотографиями огромных зелёных жаб. Их большое скопление наблюдаются на правом берегу Оби на выезде из города. Также очевидцы пишут, их можно увидеть ближе к границе Новосибирской области и Алтайского края.

«Сегодня на правом берегу Оби, возле устья речки Лосиха, обнаружили лягушек невероятного размера — в двух ладонях не помещаются! Даже собака их не очень пугает, в самый последний момент они лениво падают в воду и уплывают красивым брассом в сторону Новосибирска», — пишут новосибирцы.

Жабы идеально сливаются с песком: где он мокрый, они становятся более темного цвета, а где высох – светлеют и блестят на солнце, пишет vn.ru.

По словам новосибирского биолога Алексея Яновского, это очень редкие для Новосибирской области зеленые жабы. В регионе обычно встречается лишь жаба серого цвета. Он добавил, что к югу от Новосибирска лет 40 назад начали встречаться их более теплолюбивые сородичи, которые относятся к виду под названием зеленая жаба.

Опасаться их не стоят. В любом случае они не кусаются, так как у всех земноводных нет зубов.

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