Рядом с бийским туркластером предлагают участок под поле

Администрация Бийска выставила на торги участок на въезде в город
Земельный участок неподалеку от поста ГИБДД на въезде в Бийск муниципалитет выставил на аукцион.
Территория почти в 11 га расположена рядом с площадкой туристического кластера «Золотые ворота» – сразу за работающим кафе «Горная страна».
К туристической отрасли участок не относится. Город предлагает его потенциальным инвесторам, готовым заняться сельских хозяйством. В категории земель указано, что они подходят «для производства сельскохозяйственной продукции».
Участок сдается в аренду на 49 лет. Право на него разыгрывается на аукционе. Начальная цена – 165 тыс. руб.
бийске 10 дней , бийск 3 ,
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