Рядом с бийским туркластером предлагают участок под поле

Администрация Бийска выставила на торги участок на въезде в город

Земельный участок неподалеку от поста ГИБДД на въезде в Бийск муниципалитет выставил на аукцион.

Территория почти в 11 га расположена рядом с площадкой туристического кластера «Золотые ворота» – сразу за работающим кафе «Горная страна».

К туристической отрасли участок не относится. Город предлагает его потенциальным инвесторам, готовым заняться сельских хозяйством. В категории земель указано, что они подходят «для производства сельскохозяйственной продукции».

Участок сдается в аренду на 49 лет. Право на него разыгрывается на аукционе. Начальная цена – 165 тыс. руб.

бийске 10 дней , бийск 3 ,

Взято отсюда