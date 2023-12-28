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Рядом с бийским туркластером предлагают участок под поле

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Рядом с бийским туркластером предлагают участок под поле

Администрация Бийска выставила на торги участок на въезде в город

Земельный участок неподалеку от поста ГИБДД на въезде в Бийск муниципалитет выставил на аукцион.

Территория почти в 11 га расположена рядом с площадкой туристического кластера «Золотые ворота» – сразу за работающим кафе «Горная страна».

К туристической отрасли участок не относится. Город предлагает его потенциальным инвесторам, готовым заняться сельских хозяйством. В категории земель указано, что они подходят «для производства сельскохозяйственной продукции».

Участок сдается в аренду на 49 лет. Право на него разыгрывается на аукционе. Начальная цена – 165 тыс. руб.

 

бийске 10 дней , бийск 3 ,

Взято отсюда

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