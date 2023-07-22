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Роспотребнадзор принял меры после заражения жителей Рубцовска церкариозом

редактор01 mins

Фото: unsplash.com

В настоящее время пациенты проходят лечение. Ситуация с заболеваемостью церкариозом держат в ведомстве на особом контроле

Сотрудники отдела Роспотребнадзора в Рубцовске направили администрации города информацию о проверке наличия аншлагов о запрете купания в несанкционированных местах, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Ранее в соцсетях Рубцовска появилась информация о случаях обращения жителей с симптомами церкариоза. Речь шла о 12 человек. Появление симптомов заболевания жители связывают с купанием в старице – бессточном участке прежнего русла реки Алей.

Согласно предварительному диагнозу у обратившихся выявлен церкариоз – паразитарное заболевание, источником которого являются плавающие личинки плоских червей – церкариев, проникающие в кожу и вызывающие болезнь.

В этой связи Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю разъяснили, что основной средой обитания церкариозов являются загрязненные и заросшие водные объекты. В чистой и проточной воде церкариозы не встречаются.

Жителям края напоминают, что использование не оборудованных для купания мест может быть небезопасно.

Ранее замглавврача по лечебной работе Краевого кожвендиспансера Аннетта Айбазова пояснила , что в Рубцовске на этой неделе с симптомами церкариоза обратились несколько семей. Врачи сразу приступили к лечению, которое рассчитано на семь дней.

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