Россиянам спрогнозировали тройную эпидемию вирусов

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Врач подчеркнула, что несмотря на сложившиеся обстоятельства, медики полностью готовы к сезону: есть клинические рекомендации и постоянно совершенствуются диагностические возможности

Тройную эпидемию вирусов ожидают в России в этом респираторном сезоне, заявила завкафедрой СПбГПМУ Елена Эсауленко, сообщает ТАСС .

“В этом сезоне нас ожидает тридемия, или тройная эпидемия. Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. Симптоматика у них очень похожа, поэтому поставить точный диагноз трудно“, – отметила она.

При этом, по словам медика, необходимо учитывать возможное развитие у пациента тяжелых заболеваний, а также присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических недугов.

Врач также подчеркнула, что сейчас коронавирус уже не так опасен, как в начале пандемии. Теперь больные переносят его легче, однако заразность инфекции при этом выросла. Кроме того, в мире продолжают появляться новые штаммы, например эрис и пирола.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае сложился ажиотажный спрос на вакцины от гриппа. Врачи такую активность населения объясняют широким информированием и послековидной боязнью вирусов.

город Горняк



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