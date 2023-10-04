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Российские водители массово возвращают права, которые у них забрали за употребление лекарств

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Российские автомобилисты нашли способ вернуть водительские права, которые у них забрали за езду «под лекарствами». Виной тому стала конституционная лазейка, которая временно появилась при изменении законодательства.

Дело в том, что правила дорожного движения запрещают вождение под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию. До ноября 2022 года суды лишали водителей прав за выявление в крови подобных веществ, например, фенобарбитала, который входит в состав валокордина.

Однако позднее Конституционный суд признал, что в Кодексе об административных правонарушениях официально нет нормы, позволяющей наказывать водителей за употребление лекарств, поэтому подобную практику временно прекратили. В июне 2023 года правительство РФ разработало уточняющие поправки, которые предполагают, что Минздрав должен подготовить отдельный список ненаркотических лекарств, ухудшающих реакцию.

В список войдет большой перечень препаратов: анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные средства. Практику наказаний за употребление лекарств возобновят только после принятия соответствующего закона и перечня, но пока конкретных сроков утверждения поправок не назвали.

В период временного «беззакония» российские водители воспользовались случаем и начали массово обращаться в Верховный суд, чтобы вернуть права, которых они лишились за прием лекарств. Как пишет «Коммерсантъ», в картотеке за последнее время значится целый список однотипных постановлений на эту тему.

В частности, 15 сентября было рассмотрено дело жителя Барнаула Анатолия К. В октябре 2020 года его остановили инспекторы и обнаружили признаки опьянения – невнятную речь, странное поведение. Проверка на алкоголь ничего не выявила, однако в больнице в его организме нашли опиоидный анельгетик трамадол.

Мужчина пояснил, что принимал препарат «Залдиар» по назначению врача. Суд первой инстанции лишил его прав, сославшись на инструкцию к лекарству, которая запрещает садиться за руль после его употребления.

Водитель обжаловал это решение и накануне дошел до Верховного суда, который, в свою очередь, сослался на официальную позицию Конституционного суда: до внесения поправок в КоАП нельзя лишать прав за лекарства, которые не являются наркотиками или психотропными веществами.

Репрессивный кодекс?

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