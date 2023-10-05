Российские врачи впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с синдромом Клерикузио

Синдром Клерикузио – болезнь крови, вызванная генетическими мутациями.

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Шестилетний мальчик поступил в больницу с выраженным иммунодефицитом, поражениями кожи и риском развития лейкоза – злокачественного заболевания кроветворной системы.

Со слов матери, малыш с рождения страдал от постоянных и продолжительных болезней. Тогда врачи заподозрили у маленького пациента синдром Клерикузио – болезнь крови, вызванную генетическими мутациями.

Когда диагноз подтвердился, медики незамедлительно приняли решение о трансплантации костного мозга. Однако, пациенту с таким заболеванием подобное лечение предстояло провести впервые в мире.

Донором стала сестра мальчика. Операция прошла успешно – у ребёнка восстановилась иммунная система, прекратился патологический процесс в коже. Сейчас мальчика уже выписали, пишет Минздрав России .

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