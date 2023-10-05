05.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Астролог предсказала удачный октябрь трем знакам зодиака
Новости Алтай
Теплая погода с летними температурами установилась в Алтайском крае в октябре
Новости Алтай
Народные приметы 5 октября. Что запрещено делать на Фоку и Иону
Новости Алтай
В День учителя. Красивые поздравления с праздником в стихах, прозе и СМС
Спорт
Состоялись первые осенние старты традиционной Спартакиады госслужащих Алтайского края
Политика
В память о жертвах «черного октября»

Коллекция категорий

Бизнес154 Новости
Здоровье329 Новости
Новости Алтай1416 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование162 Новости
Общество381 Новости
Объявления80 Новости
Политика302 Новости
Спорт218 Новости
Платим за интересные новости!

Российские врачи впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с синдромом Клерикузио

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Синдром Клерикузио – болезнь крови, вызванная генетическими мутациями.

Источник фото: unsplash.com

Шестилетний мальчик поступил в больницу с выраженным иммунодефицитом, поражениями кожи и риском развития лейкоза – злокачественного заболевания кроветворной системы.

Со слов матери, малыш с рождения страдал от постоянных и продолжительных болезней. Тогда врачи заподозрили у маленького пациента синдром Клерикузио – болезнь крови, вызванную генетическими мутациями.

Когда диагноз подтвердился, медики незамедлительно приняли решение о трансплантации костного мозга. Однако, пациенту с таким заболеванием подобное лечение предстояло провести впервые в мире.

Донором стала сестра мальчика. Операция прошла успешно – у ребёнка восстановилась иммунная система, прекратился патологический процесс в коже. Сейчас мальчика уже выписали, пишет Минздрав России .

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости