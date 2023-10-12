13.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
В Алтайском крае ЛДПР предложила сделать бесплатными федеральные трассы для гумгрузов в зону СВО
Общество
«С детства знала, что стану приемной мамой»: многодетная мама рассказала об опыте приемного родительства
Образование
В Барнауле прошли краевые Свинцовские чтения, посвященные 85-летию со дня рождения писателя
Здоровье
В Бийской ЦРБ продолжается капитальная реконструкция паллиативного отделения
Здоровье
В Алтайском крае 400 медработников-пенсионеров получают дополнительные выплаты
Здоровье
Руководители и экономисты медицинских учреждений края завершили обучение

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье418 Новости
Новости Алтай1708 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование214 Новости
Общество431 Новости
Объявления80 Новости
Политика366 Новости
Спорт253 Новости
Платим за интересные новости!

Руководители и экономисты медицинских учреждений края завершили обучение

редактор ГОРНЯК2201 минуты

10 и 11 октября руководители и экономисты 30-ти медицинских учреждений края защитили итоговые проектные работы и получили удостоверения о повышения квалификации по программе «Управленческие компетенции в сфере здравоохранения».

За более чем 500 часов обучения слушатели изучили финансовое моделирование и оценку проектов в здравоохранении. Кроме того, в программу курса вошли общие для всех дисциплины: «Проектная деятельность», «Менеджмент в здравоохранении» и «Экономические аспекты деятельности в сфере здравоохранения и их правовое регулирование».

Спикерами и наставниками выступили преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС и эксперты-практики из Министерства здравоохранения Алтайского края. Программу повышения квалификации создали по специальному запросу регионального Минздрава.

Перед началом защиты итоговых проектов слушателей приветствовал врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. В качестве председателя итоговой аттестационной комиссии выступил Александр Берестенников, главный Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2.

В состав итоговой аттестационной комиссии вошли:

  • Наталья Гончарова , кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС;

  • Елена Лукина , кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС.

    • Проекты были посвящены современным технологиям в медицине, оптимизации качества медицинской помощи, созданию службы сопровождения пациентов, совершенствованию механизма повышения охвата и качества диспансеризации населения, разработке моделей организации оказания медпомощи в удаленных районах, управления медицинскими запасами, межмуниципального взаимодействия медицинских организаций в условиях кадрового дефицита и др. 

    Министерство здравоохранения Алтайского края отметило три значимых проекта.

  • «Оптимизация качества и повышение безопасности медицинских работников выездных бригад СМП путем внедрения в работу индивидуальных носимых видеорегистраторов»

    • Авторы:

  • Евгений Зулинский, и.о. главного врача Станции скорой медицинской помощи города Барнаула;
  • Юрий Красноштанов, главный врач Станция скорой медицинской помощи города Рубцовска;
  • Наталья Малышева, экономист по финансовой работе Городской поликлиники №14 города Барнаула.

  • «Новая модель организации работы поликлиники Ребрихинская ЦРБ»

    • Авторы:

  • Егор Ивлев, главный врач Мамонтовской ЦРБ;
  • Светлана Ковылина, и.о. главного врача Ребрихинской ЦРБ;
  • Оксана Пискун, заместитель главного врача по экономическим вопросам Детской городской больницы №1 города Барнаула.

  • «Создание службы сопровождения пациентов на базе Кытмановской ЦРБ»

    • Авторы:

  • Денис Коцуба, и.о. главного врача Троицкой ЦРБ;
  • Маргарита Трейер, главный врач Кытмановской ЦРБ;
  • Марина Долидович, заместитель главного врача по экономическим вопросам Детской городской поликлиники №3 города Барнаула.

    • Во время обучения вам нужно было периодически «выключаться» из своей операционной деятельности и погружаться в проектное мышление. Мы все учимся не сопротивляться новым идеям, а принимать их. Надеюсь, что этот опыт был для вас действительно полезен, и вы сможете в своих трудовых коллективах внедрять такой же тип мышления, чтобы развиваться и быть открытым новому.

    Наталья Гончарова

    Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.соц.н.

    Я хочу особое пожелание сказать главным врачам – найдите в своих организациях таких людей, которые будут задавать вам разные, порой неприятные вопросы. Нужно, чтобы вы научились отвечать на них, и тогда вы поймете, где находятся слабые места и чего вы хотите достичь. Чем больше вопросов, тем тщательнее вы в них вникаете и скрупулёзнее разбираетесь в проблеме.

    Елена Лукина

    Заведующий кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н.

    Слушатели поделились своим впечатлениями от обучения по программе повышения квалификации.

    Обучение очень продуктивное, интересное, информативное, необычное, с современным нестандартным подходом. Хотелось бы, чтобы этот выпуск был далеко не последним. Это очень полезно для молодых врачей и экономистов.

    Мне обучение запомнилось работой в команде. Мы узнали много новых экономических и психологических аспектов для дальнейшей трудовой деятельности. Очень полезно, что в качестве спикеров у нас выступали представители разных сфер, в том числе конфликтологии и социологии.

    Несколько проектов, которые отметил региональный Минздрав, можно внедрять в учреждениях уже сейчас. И мы будем стараться претворить их в жизнь!

    Денис Коцуба И.о. главного врача Троицкой ЦРБ

    Мы все, наверное, привыкли обучаться в другом формате, но здесь информация подавалась настолько понятно и интересно, что нельзя было не взять от этого обучения все возможное. Это колоссальный опыт!

    После обучения я многое взяла на вооружение: приемы грамотного взаимодействия с людьми, методы управления, в том числе психологические. Очень важно, что обучение позволило главным врачам края узнать друг друга, чтобы перенимать методы работы и становиться лучше. Теперь мы все общаемся – и это тоже очень ценный и хороший результат!

    Светлана Ковылина И.о. главного врача Ребрихинской ЦРБ

    горняк

    Источник

    Добавить комментарий

    Похожие новости