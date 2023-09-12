С 5 по 8 сентября 2023 года в Москве прошёл V Форум социальных инноваций регионов

V Форум социальных инноваций регионов, который проходил с 5 по 8 сентября 2023 года в Москве, привлек множество специалистов из различных областей. Участниками форума стали и сотрудники Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (ККБСМП). В рамках мероприятия было проведено более 50 дискуссий, стратегических сессий и открытых лекций с российскими экспертами по различным темам. Одной из основных тем форума стало здравоохранение и его будущее развитие. Сотрудники ККБСМП посетили несколько крупных больниц в Москве, изучили организацию работы этих учреждений.

– «Мы посетили крупные больницы города Москвы – это ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» и новый флагманский центр ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, и познакомились с организацией их работы – рассказывает заведующий отделом учета медицинской статистики Виктор Петрович Шестак , – Некоторые принципы работы с экстренными больными хорошо налажены и у нас, чему-то можно поучиться у московских коллег».

Один из интересных принципов работы, которым они ознакомились, – это “триаж”. В новом приемном отделении флагманского центра больницы им. Филатова, медики применяют данный принцип для сортировки пациентов в зависимости от степени тяжести заболевания. При этом красная пометка означает наличие потребности в реанимационных действиях или экстренной операции, желтая – требует срочной помощи, а зеленая – не угрожает жизни пациента. Пациентов с красной категорией незамедлительно направляют на экстренную диагностику или в операционную для выполнения хирургического вмешательства. Такой принцип успешно используется и в нашем стационаре.

С пациентами, имеющими желтую и зеленую пометки, врачи работают по принципу «врач — к пациенту», т.е. проводят осмотры и медицинские процедуры непосредственно у кровати больного. Для более сложных диагностических исследований и операций пациентов перевозят в соседние помещения под присмотром медицинского персонала. Еще одной интересной инновацией, которую сотрудники ККБСМП увидели на практике, является “цифровая клиника”. В больницах, которые они посетили, всю медицинскую документацию ведут в электронном виде.

– «Это позволяет врачам и медицинским сестрам круглосуточно иметь онлайн-доступ медицинским данным пациентов, в том числе через мобильные устройства — планшеты, которые имеются у всех врачей и медсестер. – делится своими впечатлениями заместитель главного врача ККБСМП Наталья Анатольевна Абраменко , – В результате такой автоматизации врач может сфокусировать внимание на пациенте, так как ему больше не требуется тратить время на заполнение бумажной документации. Это конечно требует больших финансовых вливаний, но эта практика, безусловно, перспективная».

Также стоит отметить положительный опыт совместной работы медицинских учреждений с МФЦ (многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг). Обученные социальные работники помогают с заполнением первичной документации и работают с пациентами, нуждающимися в социальной поддержке после выписки из стационара. Такая совместная работа разгружает медицинский персонал и улучшает качество обслуживания пациентов. В больницах также обеспечена комфортная и доброжелательная атмосфера для пациентов и их родственников. Работают психологи, которые оказывают поддержку как самим пациентам, так и их близким. В целом, сотрудники ККБСМП на форуме узнали много положительных инноваций, которые могут быть реализованы и в нашей больнице для улучшения качества медицинской помощи.

Напомним, что в планах ККБСМП строительство четвертого 6-этажного корпуса, в котором можно будет реализовать новые принципы работы приемного отделения стационара. В этом корпусе планируется разместить приемное отделение, диагностические службы, централизованные операционные и реанимационное отделение. Это будет значительный шаг в развитии и модернизации больницы.