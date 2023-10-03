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С Днем пожилых людей!

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 

Администрация и весь коллектив Краевой клинической больницы поздравляют всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст, с международным днем пожилых людей. Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

        Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности Вам – нашим ветеранам, пенсионерам за вклад в дело охраны здоровья граждан, за многолетний добросовестный труд.

        За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

         Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

        Отдельное спасибо ветеранам, старшего поколения, которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.

         В КГБУЗ Краевая клиническая больница постоянно ведется работа с нашими ветеранами. Главное, на что мы ориентируемся – это забота и внимание к людям пожилого возраста, оказание им адресной помощи, особенно тем, кто находится на заслуженном отдыхе, одиноким.

         Мы всегда помним, что наши ветераны внесли огромный вклад в развитие не только нашей больницы, но и  здравоохранения Алтайского края, они передают свой богатый опыт и бесценные знания молодому поколению.

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