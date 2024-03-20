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С рекордной скоростью распространяется смертельная болезнь

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С начала 2024 года в Японии зарегистрировали почти 400 случаев стрептококкового синдрома токсического шока, сообщает EurAsia Daily.

С рекордной скоростью распространяется смертельная болезнь

Вирус. Пандемия

Эта редкая и опасная бактериальная инфекция распространяется в стране с рекордной скоростью.

Растут опасения, что самая тяжелая и потенциально смертельная форма стрептококковой инфекции (синдром стрептококкового токсического шока) продолжит распространяться.

Случаи заражения выявлены почти во всех 47 префектурах Японии — за исключением двух.

Наибольшему риску заболеть подвержены пожилые люди, однако штамм группы А приводит к большему количеству смертей среди пациентов в возрасте до 50 лет.

Большинство случаев синдрома стрептококкового токсического шока вызываются бактерией streptococcus pyogenes. Он может вызывать боль в горле, в основном у детей. Многие люди болеют им, не подозревая об особых последствиях.

Ранее сразу три вируса охватили Алтайский край.

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Взято отсюда
21.03.2024

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