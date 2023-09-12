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Санитарная служба – 101 год на страже здоровья и благополучия. История службы с середины 60-ых годов XX века и по сегодняшний день

ГОРНЯК2201 mins

Вирусологическая лаборатория г. Барнаула. Лаборант заражает куриные эмбрионы для выделения вируса гриппа, 1973 г.

В свете реализации Постановления Совета Министров СССР № 1107 «О государственном санитарном надзоре в СССР», принятого 29 октября 1964 г., и нового «Положения о Государственном санитарном надзоре в СССР», вновь проводится реорганизация санитарной службы Алтая – ликвидируются санотделы ЦРБ, на всех территориях создаются самостоятельные санэпидстанции.

70-ые годы – период восстановления структуры учреждений Госсанэпидслужбы, которая со временем превратится в мощную сеть санитарно-профилактических учреждений, включающую 74 санэпидстанции, 4 дома санитарного просвещения. Общий штат службы начитывал порядка 275 врачей,2000 средних медработников, более 60 химиков, инженеров, энтомологов, биологов.

В этот период проводится большая работа по организации и контролю за прививками против натуральной оспы, туляремии, сибирской язвы, оценке напряженности иммунитета. Благодаря активной работе санитарной службы и учреждений здравоохранения по реализации комплексных планов по профилактике, заболеваемость бруцеллезом снизилась в 8 раз, сибирской язвой – в 6 раз, сыпным тифом – в 14 раз.

Бойцы гельминтологического отряда г. Бийска проводят беседы по профилактике описторхоза, раздают листовки и направления в лабораторию санэпидстанции для проведения обследования,1978 г.

После вспышки холеры в г. Барнауле (1973 г.) организовано ежегодное обучение медицинских работников, контролируется готовность лабораторной и госпитальной служб, проводится лабораторное исследование объектов внешней среды, внесены коррективы в эпиднадзор за холерой и в мероприятия по санитарной охране территорий края. Совершенствуется эпиднадзор за иерсиниозами, начатый в 1977 г.

Особенно активно в эти годы работают санитарные службы г. Барнаула, г. Рубцовска, г. Бийска, которые активно поддерживались органами власти в необходимости принятия решений по вносимым вопросам и предложениям.

Отбор воды на паразитологические показатели, 1984 г.

В 1991 начинается новая страница в истории санитарно-эпидемиологической службы России. Именно в этом году 19 апреля впервые принимается Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В тот период санитарная служба края была представлена Краевым Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 10 городскими и 53 сельскими ЦГСЭН, 1 дезстанцией, 3 бактериологическими, 8 санитарно-гигиеническими лабораториями и 32 лабораторными группами. В службе работало 2582 человека, в т.ч. 416 врачей.

С 1997 г. в Алтайском крае начинается период активного реформирования службы, укрепления ее финансово-экономического, материально-технического, кадрового потенциала, совершенствование системы управления, организационного построения сети и структуры учреждений.

В это же время краевыми властями разрабатывается и принимается Краевая целевая Программа «Развитие Госсанэпидслужбы в Алтайском крае в 1997-2002 гг.», согласно которой в Барнауле в единый городской Центр объединяются пять центров госсанэпиднадзора, организуются аккредитованные межрайонные лаборатории: 5 радиологических, 13 бактериологических и 13 санитарно-химических. В конце 2002 г. были подготовлены к аккредитации еще 26 лабораторий.

Новое оборудование, поступившее на вооружение сотрудников лаборатории, 1999 г.

Все это позволило улучшить многие показатели санитарно-эпидемиологического фона, обеспечить относительно стабильное санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в период кризисных 90-ых годов.

Современный этап развития службы, напрямую связан с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», в результате чего в 2004 г. образована Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Современная структура территориального деления санитарно-эпидемиологической службы Алтайского края

В результате проведенной реорганизации в Алтайском крае создано Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, которое является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю осуществляет функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка на территории Алтайского края, а ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» осуществляет лабораторное обеспечение данной деятельности.

В своей деятельности Управление и Центр гигиены и эпидемиологии уделяют большое внимание вопросам гигиены окружающей среды, пищевой безопасности Алтайского края, организации оздоровления и состоянию здоровья детей и подростков, а также вопросам влиянию среды обитания на здоровье населения Алтайского края, радиологической безопасности, профилактике инфекционных заболеваний, предупреждению завоза и распространения инфекционных заболеваний на территории региона.

Специалисты Управления в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий по пресечению реализации никотинсодержащей смесей, декабрь 2019 г.

С 1 июля 2021 года контрольно-надзорная деятельность проводится в рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Законом предусмотрены 7 видов надзорных мероприятий (контрольная закупка, мониторинговая закупка, инспекционный визит, рейдовый осмотр, выборочный контроль, документарная, выездная проверки), а также установлен приоритет на профилактику нарушений

При организации всех контрольно-надзорных мероприятий применяется риск-ориентированный подход.

В практику планового надзора внедрены проверочные листы, используются новые формы – мероприятия по контролю без взаимодействия с хозяйствующими субъектами и профилактические визиты, внедрен институт предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Сегодня перед службой стоят задачи обеспечения устойчивой и эффективной системы предупреждения, выявления и реагирования на новые угрозы санитарно-эпидемиологического благополучия; реализации национальных и федеральных проектов; исполнения поручений Президента и Правительства, направленных на охрану здоровья граждан; проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства; обеспечение эффективной защиты прав потребителей.

И это только незначительная часть нашей работы, главный итог которой, как и 100 лет назад, – это обеспечение устойчивой санитарно-эпидемиологической обстановки и формирование благополучных условий для жизни населения Алтайского края.

Специалисты Управления в ходе «Дня чистых рук» обучают воспитанников дошкольных образовательных организаций и школьников начальных классов как правильно соблюдать личную гигиену

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