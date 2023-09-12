Санитарная служба Алтайского края – 101 год на страже здоровья и благополучия История службы в период с 20-ых до середины 60-ых годов XX века

15 сентября 2023 года отмечается 101 год со дня образования санитарно-эпидемиологической службы России, которая ведет свой отчет с момента подписания в сентябре 1922 декрета Совета Народных Комиссаров «О санитарных органах республики». До этого деятельность врачей, направленная на предотвращения распространения и профилактику заболеваний, осуществлялась крайне ограничено, была разрознена и не систематизирована. Декрет Совета Народных Комиссаров стал первым документом, который определил задачи и структуру санэпидслужбы, наделил ее государственно значимым статусом. Эта дата и стала Днем рождения санитарной службы России и Алтайского края.

Это было тяжелое и непростое время. На Алтае фиксируется высокая заболеваемость сыпным, возвратным, брюшным тифом, дизентерией, натуральной оспой, дифтерией, скарлатиной, малярией, свирепствует эпидемия холеры, уносящая половину от всех заболевших.

Уже в начале 20-х годов в Алтайском крае скомплектованы дезинфекционные отряды, открыты санпропускники, организована подготовка кадров оспопрививателей, дезинфекторов, санинструкторов, проведена широкая вакцинация против брюшного тифа, натуральной оспы, холеры.

Прием пациентов в малярийной станции г. Барнаула, 1928 г.

В результате данных мер уже к 1923 году заболеваемость сыпным и возвратным тифом на Алтае снизилась почти в 6 раз, была ликвидирована вспышка холеры, снизилась заболеваемость натуральной оспой и уменьшилась смертность от инфекционных заболеваний, что позволило сохранить тысячи жизней.

Одной из чрезвычайных мер по борьбе с эпидемиями и улучшения санитарного состояния промышленных городов явилось создание новой формы санитарно-эпидемиологического контроля, в виде утвержденных постановлением от 23 декабря 1933 г. ЦИК и СНК РСФСР Государственных санитарных инспекций.

Работа санитарной службы Алтая не останавливалась и в годы Великой Отечественной войны.

В 1941 г. с началом Войны возрастает инфекционная заболеваемость: растет количество выявленных случаев брюшного тифа, заболеваемость малярией.

Многих работников санитарной службы мобилизовали на фронт, а оставшимся в тылу пришлось взять на себя все трудности военного времени.

Подполковник медицинской службы Ломшаков Борис Александрович (второй ряд по центру) в гостях у работников малярийной станции, где он работал главным врачом с 1947 г.

Санитарно-эпидемические организации края проводили огромную работу на путях передвижения населения – устанавливались контрольные санитарные пункты, где проводилась массовая помывка людей и дезинфекция одежды. Инфекционные больницы были расширены, установлена обязательная госпитализация всех лиц, болеющих тифом. Усиленно проводился учет всех больных малярией и их обязательное лечение.

Интенсивное восстановление разрушенного войной народного хозяйства также потребовало пристального внимания со стороны санитарной службы. На XIII съезде гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов было принято решение о целесообразности объединения функций предупредительного и текущего санитарного контроля. Таким образом, Госсанинспекции были ликвидированы, функции по предупредительному контролюбыли переданы санэпидстанциям

В 1948 г. по решению Крайисполкома и приказа Крайздравотдела организуется Краевая санэпидстанция, которая стала руководить всей профилактической и противоэпидемической работой, а также организацией текущего санитарного надзора.

Создание СЭС диктовалось высоким уровнем послевоенной инфекционной заболеваемости. В то время в крае регистрируется до 700 случаев брюшного тифа в год, до 56 тысяч случаев острых кишечных инфекций, в том числе 20 тысяч случаев дизентерии, до 3,5 тысяч случаев эпидемического гепатита и бруцеллеза, 2,5 тысяч случаев дифтерии, 11 тысяч случаев скарлатины, 6,5 тысяч случаев коклюша, 26 тысяч случаев кори. Регистрируются полиомиелит, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, клещевой энцефалит, столбняк, сыпной тиф.

Выездная бригада СЭС по Шипуновскому району, 1955 г. Выезд в очаг возникновения острой кишечной инфекции

Всего за период с 1951-1953 гг. в Алтайском крае организовано 43 районных и городских санэпидстанции на базе которых функционировали 35 санитарно-бактериологических лабораторий.

В 1956 г. были ликвидированы самостоятельные санэпидстанции в сельских районах и преобразованы в санэпидотделы при центральных районных больницах, с подчинением главного санитарного врача главному врачу ЦРБ.

Реорганизация санэпидслужбы совпала с периодом освоения целинных и залежных земель, что резко увеличило миграцию населения. Целинникам приходилось работать и жить в неблагоустроенных помещениях, были трудности в организации питания, водоснабжения.

При освоении целины в Алтайском крае возросла важность работы по профилактике природно-очаговых заболеваний: туляремии, клещевого энцефалита, клещевого сыпного тифа, лихорадки

Передвижные дезинфекционно-душевые установки на базе ГАЗ-51 начали поступать в районы Алтайского края в 1960 г.

Все это потребовало от санитарной службы усиления контроля, мобилизации всех сил для проведения противоэпидемической и профилактической работы. Санэпидслужба края не просто справилась с этой задачей, но добилась снижения заболеваемости по ряду инфекционных заболеваний.

Характерной особенностью данного исторического периода развития службы явилось образование единой комплексной санитарно-эпидемиологической службы, совершенствование санитарно-правового законодательства и организационной структуры ее органов и учреждений, повышение уровня государственного санитарного контроля.

Отлов личинок малярийных комаров, 1964 г.