Сельское хозяйство в Алтайском крае серьезно просело по деньгам

Алтайкрайстат обнародовал данные по финансовым результатам деятельности крупных и средних предприятий в регионе по итогам 2023 года. Сельское хозяйство, одно из ведущих направлений экономики края, серьезно не досчиталось в деньгах. Финансовый годовой итог деятельности обозначенных категорий хозяйств оказался существенно ниже.

Село. Техника.

Как следует из данных Алтайкрайстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) среди крупных и средних предприятий сельского хозяйства составил 12,5 млрд рублей. Это на 40% ниже, чем было в 2022 году.

Хуже обстоят дела только в области информации и связи, сальдированный финрезультат здесь сократился сразу на 47,5%, в здравоохранении и соцуслугах (минус 45,7% к уровню 2022 года).

Согласно данным статведомтсва, крупные и средние предприятия по добыче полезных ископаемых и вовсе сработали в убыток.

В Алтайском крае началась посевная кампания.

Что же до сельского хозяйства, то еще в конце 2023 года было очевидно, что прибыльность бизнеса сократится. В интервью altapress.ru, аграрный министр Алтайского края отмечал, что у предприятий увеличились затраты на производство.

Сергей Межин,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

“Пока мы не увидим годовые отчеты, четкие цифры назвать сложно. Однако уже сейчас понятно, что рост потребления ГСМ и газа отразится на себестоимости продукции. При этом надо учесть, что многие сельхозпроизводители закупали топливо еще в прошлом году по более низким ценам. Думаю, данный факт будет нивелировать рост затратной части, который мы наблюдали в период уборки. Какие в дальнейшем будут цены на сельхозпродукцию, мы тоже точно не знаем. Они ведь могут и вырасти.”

Доля убыточных предприятий в сельском хозяйстве в 2023 году возросла в 4,2 раза и составила 27,6%.

В Алтайском крае началась посевная кампания.

Кто сумел заработать больше

Среди направлений деятельности, которые нарастили свой финансовый результат в 2023 году, значатся обрабатывающие производства (140%), строительство (в 1,9 раза), гостиничный бизнес (3,5 раза), образование (1,9 раза).

По всем видам экономической деятельности в Алтайском крае сальдированный результат вырос на 110,8%.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

12.03.2024