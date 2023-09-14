ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Стала известна дата начала отопительного сезона в Барнауле
Новости Алтай
Мать с тремя детьми погибла в Омской области — семья захлебнулась в машине, которая ушла в кювет, заполненный водой.
Здоровье
Новости Алтай
Шесть школ полностью закрыли на карантин в Алтайском крае
Новости Горняк
Что такое Проект Поддержки Местных Инициатив и как он реализуется в Локтевском районе
Новости Алтай
Демонтаж шашлычной “У Григорича” откладывается
Здоровье
Новости Алтай
Врача из Камня-на-Оби вызвали на «ковёр» из-за того, что она рассказала в соцсетях про потоп в больнице

Коллекция категорий

Бизнес104 News
Здоровье119 News
Новости Алтай880 News
Новости Горняк170 News
Образование114 News
Общество207 News
Объявления75 News
Политика169 News
Спорт142 News
Платим за интересные новости!
объявления

Шесть школ полностью закрыли на карантин в Алтайском крае

ГОРНЯК2201 mins
Шесть школ полностью закрыли на карантин в Алтайском крае Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае полностью закрыто уже шесть школ. Об этом на пресс-конференции 14 сентября сообщила главный специалист отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Христина Манохина. По ее словам, все образовательные учреждения находятся в районах: в городах региона полностью закрытых школ пока нет. Частично образовательный процесс приостанавливают уже и в Барнауле. По словам Манохиной, всего по краю сейчас закрыто на карантин 328 классов в 49 школах. Специалист подчеркнула, что среди школьников от 7 до 14 лет наблюдается самый стремительный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Традиционно начало учебного года сопровождается эпидподъемом по ОРВИ. За прошлую неделю ОРВИ в Алтайском крае заболело почти 17 тыс человек. В Роспотребнадзоре отметили, что рост фиксируют и по ковиду, но заболевших гораздо меньше - 149 подтвержденных случаев за неделю. ©Амител

Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае полностью закрыто уже шесть школ. Об этом на пресс-конференции 14 сентября сообщила главный специалист отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Христина Манохина. По ее словам, все образовательные учреждения находятся в районах: в городах региона полностью закрытых школ пока нет.

Частично образовательный процесс приостанавливают уже и в Барнауле. По словам Манохиной, всего по краю сейчас закрыто на карантин 328 классов в 49 школах.

Специалист подчеркнула, что среди школьников от 7 до 14 лет наблюдается самый стремительный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Традиционно начало учебного года сопровождается эпидподъемом по ОРВИ.

За прошлую неделю ОРВИ в Алтайском крае заболело почти 17 тыс человек. В Роспотребнадзоре отметили, что рост фиксируют и по ковиду, но заболевших гораздо меньше – 149 подтвержденных случаев за неделю.

©Амител

Related News