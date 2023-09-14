Шесть школ полностью закрыли на карантин в Алтайском крае

Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае полностью закрыто уже шесть школ. Об этом на пресс-конференции 14 сентября сообщила главный специалист отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Христина Манохина. По ее словам, все образовательные учреждения находятся в районах: в городах региона полностью закрытых школ пока нет.

Частично образовательный процесс приостанавливают уже и в Барнауле. По словам Манохиной, всего по краю сейчас закрыто на карантин 328 классов в 49 школах.

Специалист подчеркнула, что среди школьников от 7 до 14 лет наблюдается самый стремительный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Традиционно начало учебного года сопровождается эпидподъемом по ОРВИ.

За прошлую неделю ОРВИ в Алтайском крае заболело почти 17 тыс человек. В Роспотребнадзоре отметили, что рост фиксируют и по ковиду, но заболевших гораздо меньше – 149 подтвержденных случаев за неделю.

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