Штамм-стелс: выявлен новый смертельный вирус-мутант

Обнаружен новый вирус-мутант, который массово заражает людей.

Вирус.

Новый вирус атаковал Великобританию, указывает “МК”. Сообщается, что переносчики — четверть населения страны.

Исследователи указали, что это новый штамм туберкулеза. Передается бессимптомно, с дыханием зараженного. Новый вирус стал опаснее и смертельнее в несколько раз, уверены ученые.

Сейчас группа ученых работает над новыми методами диагностирования вируса-стелс. Чтобы не допустить его стремительного распространения не только в стране, но и по континенту.

Между тем полностью исчезла опасная болезнь после пандемии коронавируса.

До 2020 года линия «Ямагато» штамма гриппа В была активной в сезоны гриппа.

Но после пандемии ковида «Ямагато» исчез. Исследователи связывают это с тем, что во всем мире широко применялись ограничительные меры. Вдобавок люди носили медицинские маски.

В отличии от вирусов гриппа А, которые могут заражать и людей, и животных, переносчиком гриппа В может быть только человек. А когда люди начали от него защищаться, вирусу просто негде стало размножаться.

При этом возросла заболеваемость одного из типов гриппа. Это заболеваемость гриппом А.

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Взято отсюда

16.03.2024