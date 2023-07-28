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Сибирским врачам удалось провести лучевую терапию пациенту с кардиостимулятором

редактор01 mins

Они спасли мужчину от рака груди.

Источник фото: Катунь 24

Медики из Новосибирского центра Мешалкина помогли побороть онкологию 62-летнему пациенту с редким клиническим случаем, сообщает «Российская газета» .

У мужчины диагностировали злокачественную опухоль грудной железы 3 стадии. Его прооперировали в родном городе Кемерове, однако после были обнаружены метастазы в лимфоузлах. Нужно было срочно начинать лучевую терапию, но на Кузбассе врачи посчитали это невозможным из-за сердечной патологии пациента.

Пожилой мужчина страдает ишемической болезнью сердца и жизнеугрожающей желудочковой тахикардией. Ранее ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Лучевая нагрузка на него могла создавать серьезные помехи. А отключение устройства и вовсе привести к летальному исходу. Пациент решил самостоятельно искать учреждение, которое возьмется за непростой случай.

После долгих поисков его пригласили на лечение в Новосибирск. В центре Мешалкина для лечения пенсионера разработали индивидуальный план. Медицинские физики распределили поля облучения так, чтобы максимально обойти кардиодефибриллятор и при этом эффективно воздействовать на опухоль. Кардиологи круглосуточно следили за состоянием пациента.

Мужчина успешно перенес 25 сеансов лучевой терапии без осложнений, его выписали домой с хорошим прогнозом.

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