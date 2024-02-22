Сколько потратили в Алтайском крае, чтобы побороть бешенство и избежать другой смертельной болезни

Более 300 млн животных, включая птиц, обработали в лечебно-профилактических целях в Алтайском крае за прошлый год. Сотни тысяч особей вакцинировали в домашних хозяйствах, несколько районов пережили карантин по бешенству, а регион избежал распространения африканской чумы свиней — обо всем рассказал глава управления ветеринарии Владимир Самодуров.

Животноводство. Корова.

Остался только один

В 2023 году в Алтайском крае были зарегистрированы 75 новых неблагополучных пунктов по заразным болезням всех видов животных, что на 31 пункт (29,2%) ниже уровня прошлого года.

Напомним, что в нескольких районах края и даже в части Барнаула (поселок Спутник) в прошлом году вводили карантин из-за очагов бешенства. Как ответили в управлении ветеринарии, сейчас остался только один проблемный пункт в Чарышском районе. В остальных ситуацию стабилизировали.

Лиса.

Дополнительно в качестве профилактики было вакцинировано 623 тыс. голов сельскохозяйственных и домашних животных. В 58 районах проведена двукратная оральная иммунизация диких плотоядных животных, на площади 7,7 тыс. кв. км, разложено 311,2 тыс. доз вакцины. Две последние меры, по большей части, предусмотрены для лисов, которые и были основными источниками заражения.

Избежали чумы

В целом на профилактику эпизоотии, то есть против широкого распространения заразной болезни среди животных, в Алтайском крае в 2023 году потратили 18 млн рублей.

Из этих денег почти 7 млн пошло на покупку химических реагентов и диагностикумов, 1,8 млн – на дезинфицирующие средства, 3,1 млн – на вакцины, 6 млн рублей – на хранение биопрепаратов.

Еще 26 млн рублей в бюджете использовали против заноса и распространения в крае африканской чумы свиней и других карантинных болезней животных.

Лиса.

Из них 6,4 млн рублей потратили на лабораторное оборудование, 9,2 млн – на спецтехнику, а 11 млн – на приборы для уничтожения биологических отходов (крематоры), в которых сжигали зараженную продукцию. В частности, в сентябре 2023-го геном вируса африканской чумы свиней нашли в колбасе, которую завезли из Владимирской области. Партию изъяли и сожгли.

Также на 460,3 млн рублей профинансированы подведомственные учреждения ветеринарии.

Коровы. Скот.

Миллионы голов

Всего в крае в диагностических целях исследованы более 4,8 млн голов животных и птиц. А в лечебно-профилактических обработаны около 302,6 млн голов, в том числе 288,9 млн птиц.

Полностью прошли дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию объекты животноводства общей площадью около 48 млн 700 тыс. кв. м.

В целом план на 2023 год был выполнен на 100%, отчитался глава управления ветеринарии.

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Взято отсюда

22.02.2024