Сколько раз в год можно переболеть простудой без вреда для здоровья

Врач-инфекционист объяснил, какое количество простудных заболеваний в течение года является нормальным.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков уверен, что если человек несколько раз в год простужается, то это не всегда говорит о слабом здоровье. Он считает нормальным заражаться ОРВИ до шести раз за год. Однако более частые случаи заболевания уже указывают на ослабленный иммунитет.

Инфекционист добавил, что чаще всего респираторным инфекциям подвержены маленькие дети и пожилые люди. Но сильнее всего рискуют пострадать люди с хроническими заболеваниями, такими как ВИЧ, эндокринные заболевания, сосудистые патологии, болезни легких, пишет портал MedikForum.ru.

«Большинство осложнений при ОРВИ связаны с активацией патогенной флоры. При сниженном иммунитете после респираторной инфекции патогенная флора может активироваться и вызывать уже вторичные бактериальные проблемы», — рассказал Андрей Поздняков.

Почти 486 тысяч жителей Алтайского края прошли диспансеризацию

город Горняк



Источник