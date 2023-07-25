Скончался известный врач из Алтайского края Владимир Гамеев

Ему было 84 года, сообщает Минздрав региона .

Владимир Викторович родился 28 мая 1939 года в селе Верх-Камышенка Краснощековского района. В 1964 году окончил Алтайский государственный медицинский институт, три года проработал в качестве врача-хирурга в Родинской районной больнице.

В 1967 году он переехал в Рубцовск и трудоустроился в Городскую больницу № 1 на должность врача-хирурга. Через 2 года стал заведующим отделения и проработал в больнице вплоть до выхода на пенсию. При Владимире Викторовиче на базе больницы открылись отделения анестезиологии и реанимации, детское хирургическое отделение, гнойное хирургическое отделение и отделение неотложной хирургической помощи.

За годы своей работы Владимир Викторович внедрил более 40 операционных вмешательств из опыта других хирургических школ.

Прощание с заслуженным врачом состоится в Москве. Похоронят Владимира Викторовича на Троекуровском кладбище.