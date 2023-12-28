Скучать не придется. Что подготовили вкусного и веселого для детей на зимних каникулах власти Алтайского края

Для алтайских детей подготовили более 150 губернаторских елок, 1,2 тыс. сладких подарков и полтысячи развлекательных мероприятий на время зимних каникул. Подробнее об этом на ежегодной пресс-конференции рассказала замминистра образования Алтайского края Галина Синицына.

Новогодние елки для детей

Елки, шарики, хлопушки

Подходят к концу праздничные мероприятия для детей по всему Алтайскому краю. Они начались 19 декабря и завершатся 29-го.

По традиции в крупных городах края провели более 150 губернаторских елок. На них маленьким гостям вручили сладкие подарки от имени главы региона.

Однако в этом году на губернаторские елки смогли попасть не все дети начальных классов. Для учеников из отдаленных сел, расположенных дальше 200 км от Барнаула, решили устроить только окружные праздники. Елки пройдут в школах, сельсоветах и районных домах культуры. По словам замминистра, это было необходимо в целях безопасности, так как зимняя дорога тяжела из-за гололеда.

Новогодние елки для детей

«На входе обязательно будут термометрия и санитайзеры, чтобы не допустить распространения инфекции среди детей. Это особенно важно, ведь только недавно прошел пик ОРВИ. К счастью, заболеваемость среди школьников пошла на спад, хотя мы не теряем бдительности», – отметила Синицына.

Отказались также от кремлевских елок, так как, по словам замминистра, для детей из регионов ее не организовали. Но школьники все равно смогут поехать в Москву — на выставку «Россия — моя страна» на ВДНХ. Помимо нее запланированы различные экскурсии по городу.

Выставку увидят 750 учеников Алтайского края, 150 уже побывали в столице России. Поездка продлится два дня.

Новогодние елки для детей

Сладость в радость

Всего для детей в Алтайском крае подготовили более 120 тыс. сладких подарков. Они изготовлены за счет средств краевого бюджета.

Каждый весит почти 700 граммов. В коробках больше 40 конфет, все – из натуральных продуктов. Есть специальные сладости без глютена для детей с непереносимостью.

Сама упаковка подарка тоже непростая. На коробке изображена раскраска и QR-код, который ведет к видеоэкскурсии по театру кукол «Сказка». Включили ее для того, чтобы повысить интерес детей к театральному искусству. По словам Синицыной, до конца 2024 года в каждой школе будет открыт свой театр.

Сладкий подарок

Дополнительно в подарок вложена интерактивная игра, рассказывающая о современных профессиях будущего. Перейдя по QR-коду, можно прочесть описание специальностей «разработчик киберпротезов», «тьютор», «космобиолог» и другие. Разработчики игры опирались на «Атлас будущих профессий», выпущенный Агентством стратегических инициатив.

«Самые инициативные ребята могут поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно без слов объяснить или обыграть современную профессию на видео. Самые креативные ролики получат приз», – добавила Галина Синицына.

Зимние каникулы

Галина Синицына заявила, что на период зимних каникул в крае запланировано более 500 мероприятий.

«Все они разных направлений: творческие, спортивные, научные. Это будут мастер-классы, подготовка к всероссийским конкурсам, шахматные турниры, театральные соревнования и многие другие», – рассказывает замминистра.

Детский праздник

Уже сейчас по всей стране проходит акция «Российский Дед Мороз», организованной «Движением первых». Ученики вместе с руководителем переодеваются в Деда Мороза и Снегурочку и поздравляют тех, кто новогоднюю ночь и последующие выходные дни проводит на работе: медработников, спасателей, полицейских и других. По словам Синицыной, в ней задействовано большое количество ребят.

Различные образовательные и равзлеткальеные программы подготовили детские центры, например, «Кванториум», краевой детский экологический центр, центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».

Множество детских спектаклей подготовили алтайские театры. Подробнее о них можно узнать в нашем материале.

Взято отсюда

28.12.2023