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Слякоть и ледяные дожди: стало известно, какая зима ждет россиян

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Unsplash.com

Синоптики начинают делать прогнозы на грядущую зиму. Вероятно, в этом году россиян ждет капризная, переменчивая, противоречивая зима

Зима 2023/2024 будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

Какой будет зима 2023-2024

По словам синоптика, зимняя погода установится в ноябре.

Когда наступит зима, морозные дни будут сменяться оттепелью, а снегопады — чередоваться с ледяными дождями, прогнозирует Тишковец. По его словам, россиян ожидает “неустойчивая, капризная, слякотная зима” из-за повышения температуры поверхности Тихого океана.

По прогнозам, в большинстве регионов средняя температура воздуха в зимние месяцы будет превышать климатическую норму на один-три градуса.

Более того: в некоторых частях страны это отклонение может оказаться еще более заметным. В центральных и восточных районах Сибири аномалия может достигать трех-пяти градусов, а особенно теплым окажется конец зимы.

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