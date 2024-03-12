Смотри наверх. В Барнауле начинается сезон падения снега и сосулек

Совсем скоро, с наступлением оттепели о себе дадут знать сосульки. Опасные образования из льда норовят оторваться от крыши и упасть на проходящих мимо людей или автомобили. О последствиях рассказал врач-нейрохирург краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Барнаула Павел Бутучел.
Сосульки. снег
Травмы от падения сосулек варьируются от небольшого синяка до таких, которые приводят к мгновенному летальному исходу. Это зависит от размера сосульки, высоты ее падения и места «приземления».
Если травма оказалась ощутимой, будет назначен осмотр нейрохирурга, вместе с этим рентгенография черепа, мультиспиральная компьютерная томография головного мозга – то есть, все что нужно для верификации диагноза и для назначения лечения.
При падении сосульки чаще всего травмируется голова и шея, выступающая амортизатором от полученной энергии. Так же страдает пояс верхних конечностей.
Симптомы серьезной травмы – головные боли, не только в месте приложения силы, но и по всей голове. Диффузная боль может вызывать у пострадавшего рвоту, оглушенность, сонливость, генерализованные судороги, онемения, паралич.
Павел Бутучел предупреждает: если вы стали свидетелем падения сосульки на человека, но у вас нет навыков оказания первой помощи, не стоит заниматься самодеятельностью; самое полезное, что можно сделать, – это вызвать скорую помощь.
Время реабилитации после таких травм может сильно варьироваться. Обычно для легких повреждений, связанных с падением сосульки, выздоровление занимает от нескольких дней до нескольких недель. Однако в случае серьезных повреждений, требующих хирургического вмешательства или длительного лечения, реабилитация растянется на месяцы или даже годы.
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Обращения в больницу с травмами от сосулек в больницу довольно редки, но это не значит, что стоит пренебрегать правилами безопасности. МЧС называет следующие правила, чтобы обезопасить себя весной:
- Не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволяйик находиться в таких местах детям
- При наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем.
- После падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, то это указывает на опасность места.
- Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
- Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, немедленно вызовите скорую помощь.
Филипп Докучаев.
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Взято отсюда
12.03.2024