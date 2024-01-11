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Снегодождь, мороз и +1 в Алтайском крае: как противостоять метеозависимости в такую сумасшедшую погоду

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В Алтайском крае то лютый ветер, то дождь, то гололед, то снегопад. Особенно от таких погодных перепадов достается метеозависимым людям. Altapress.ru рассказывает, к чему приводит такой температурный раздрай и как позаботиться о своем самочувствии в такие дни.

Снегодождь, мороз и +1 в Алтайском крае: как противостоять метеозависимости в такую сумасшедшую погоду

Мороз. Трамвай. Барнаул.

Наморозило, напекло

При резкой смене погоды у метеозависимых людей могут появиться боли и скованность в суставах, слабость и быстрая утомляемость, бессонница или даже панические атаки.

Снегодождь, мороз и +1 в Алтайском крае: как противостоять метеозависимости в такую сумасшедшую погоду

Мороз на Алтае. Зима.

Также у некоторых людей возникают боли в области сердца: из-за перепадов артериального давления повышается ритм сердца, рассказывает российский врач, профессор Евгения Гурьянова.

Вздохнуть почти с облегчением

К перепадам погоды стоит готовиться заранее. Чтобы чувствовать себя более комфортно, стоит:

  • Постараться не планировать на такие дни высокую моральную нагрузку
  • Уменьшить физические нагрузки
  • Соблюдать режим сна
  • Воздержаться от употребления энергетических напитков
  • Некоторые врачи рекомендуют пить травяные чаи
  • Регулярно выходить на прогулки и хотя бы три раза в неделю заниматься анаэробной нагрузкой по 30 минут, чтобы укрепить сосуды
  • При необходимости принимать лекарства, назначенные врачом

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Взято отсюда
12.01.2024

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