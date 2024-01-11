Снегодождь, мороз и +1 в Алтайском крае: как противостоять метеозависимости в такую сумасшедшую погоду

В Алтайском крае то лютый ветер, то дождь, то гололед, то снегопад. Особенно от таких погодных перепадов достается метеозависимым людям. Altapress.ru рассказывает, к чему приводит такой температурный раздрай и как позаботиться о своем самочувствии в такие дни.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Наморозило, напекло
При резкой смене погоды у метеозависимых людей могут появиться боли и скованность в суставах, слабость и быстрая утомляемость, бессонница или даже панические атаки.
Мороз на Алтае. Зима.
Также у некоторых людей возникают боли в области сердца: из-за перепадов артериального давления повышается ритм сердца, рассказывает российский врач, профессор Евгения Гурьянова.
Вздохнуть почти с облегчением
К перепадам погоды стоит готовиться заранее. Чтобы чувствовать себя более комфортно, стоит:
- Постараться не планировать на такие дни высокую моральную нагрузку
- Уменьшить физические нагрузки
- Соблюдать режим сна
- Воздержаться от употребления энергетических напитков
- Некоторые врачи рекомендуют пить травяные чаи
- Регулярно выходить на прогулки и хотя бы три раза в неделю заниматься анаэробной нагрузкой по 30 минут, чтобы укрепить сосуды
- При необходимости принимать лекарства, назначенные врачом
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Взято отсюда
12.01.2024