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Составление план-карты с учетом натурного обследования

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Специалисты отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» приступили к камеральной обработке результатов, полученных в результате натурного обследования местности, в рамках приносящей доход деятельности. Полученные данные в виде треков с GPS-навигаторов, различных полигонов, отдельных точек-объектов, цифровой фото-съемки как с фотоаппаратов, так и с помощью квадрокоптеров редактируются и вносятся в программу QGIS 3.12., результатом которой будет картографический материал-план местности с полной детальной легендой (расшифровкой) различной инфраструктуры от капитальных построек, ЛЭП, дорог, ограждений, до индивидуальных архитектурных сооружений с учетом рельефа местности и учета потребности заказчика проекта.

За консультацией можно обратится в филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская 61 или по телефону (385 2) 63-31-70.

Или заполнить онлайн-заявку на обследование территории.

Ссылка: https://altay.rcfh.ru/uslugi/online/okazanie-uslug/

Горняк22

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