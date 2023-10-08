Сотрудничество с организациями в сфере дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)

Специалисты отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» в рамках приносящей доход деятельности проводят работы, связанные с дешифрированием космических снимков.

Дистанционное зондирование Земли, используемое нами, уже доказало свою эффективность не только в плане выполнения работ доведенных государственным заданием в рамках по выявлению (инвентаризации) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления (ИФЛ) и государственного лесопатологического мониторинга (ГЛПМ), а также благодаря данному виду работ можно отследить время и динамику выявленного негативного фактора на снимках разных промежутков времени что является важной доказательной базой в судебных делах и не только.

Полученные результаты являются основой для принятия необходимых мер связанных с дополнительным обследованием территорий для установления более точных причин изменения местности в ту или иную сторону.

За консультацией можно обратится в филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская 61, кабинет 303 или по телефону (385 2) 63-97-19.

Или заполнить онлайн-заявку на обследование таких деревьев.

Ссылка: https://altay.rcfh.ru/uslugi/online/okazanie-uslug/

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