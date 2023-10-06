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Сотрудники Минсельхоза Алтайского края приняли участие в благотворительной акции «Коробка храбрости»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В течение сентября в ведомстве шел сбор подарков для пациентов Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

Главная цель этой акции – мотивировать детей, страдающих онкологическими заболеваниями и находящихся на стационарном лечении.

За каждую процедуру, которую ребенок успешно прошел, он будет получать особую “награду” – возможность самостоятельно выбрать одну из понравившихся игрушек из красочной коробки.

Собранные игрушки, детские книги и товары для детского творчества переданы в АКБОФ “Алтайский центр развития добровольчества“, а оттуда – в онкологическое отделение КГБУЗ “Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства“.

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