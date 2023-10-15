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Сотрудников скорой помощи на Алтае предлагают экипировать видеокамерами и даже электрошокерами

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Соответствующая инициатива уже направлена в Минздрав.

На бригады скорой нападают всё чаще. И всё чаще в квартиру пациента работникам скорой помощи приходится заходить с полицией. Что происходит в нашем обществе? И какое решение проблемы видят сами люди в белых халатах?

У нас положено по стандарту, что в алкогольном опьянении нужно брать сахар. Я начала ей брать кровь из пальца, на что она подорвалась. Ей показалось, что я колю ей наркотики. Я достала телефон, чтобы сообщить старшему врачу, в этот момент она у меня вырывает телефон, кидает его об стену. Ну и всё, выхода у меня нету. Мне пришлось просто бежать. Было написано заявление по этому поводу. Результат – нет состава преступления.

Анна Лисица , фельдшер скорой медицинской помощи

Бийского фельдшера Наталью Харитонову на вызовах тяжело избивали дважды, оба раза до сотрясения мозга. В первом случае – пьяный, которого с улицы занесли в машину «скорой» для осмотра. Второй раз – прямо в стенах горбольницы. А вот кадры, облетевшие всю страну. Местный житель сначала предъявляет претензии водителю скорой, который занял место на парковке. Тем временем бригада выносит из подъезда неходячего больного, и всю агрессию мужчина – как выяснилось, бывший боксёр – выместил уже на медиках. У фельдшера закрытая черепно-мозговая, сотрясение, перелом костей носа. Когда общество успело так озвереть?

Наши наблюдения показывают, что это не какие-то маргинальные личности либо социально неблагополучные. Как правило, с виду эти люди, кажется, нормальными, но, видимо, с каким-то пробелом в воспитании либо его отсутствии, либо с какими-то психическими или наркологическими проблемами. Статистика и наши наблюдения показывают, что из года в год количество нападений на бригаду становится только больше.

Евгений Зулинский , и. о. главного врача станции скорой медицинской помощи г. Барнаула

Скорая помощь Барнаула приводит статистику: в 2021-м было 15 случаев нападения на медиков. В прошлом году 17. За 10 месяцев этого года уже 10. И это только те случаи, когда бригада сообщала о ЧП диспетчеру и вызывала полицию, рядовые оскорбления уже и не считают. Приводят и другую статистику. За прошлые годы, уже в масштабах страны, только 10% случаев нападения на бригады скорой заканчиваются уголовным преследованием хулиганов. Сейчас прокуратура передаёт в суд уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Барнаула, которая ножом угрожала медикам, требуя вколоть ей лекарство.

В тот момент она находилась в состоянии как алкогольного, так и наркотического опьянения. Врачи, когда прибыли на место оказания помощи, увидели, что у женщины есть на сгибах локтей инъекционные следы. Бригада поняла при осмотре пациента, что нет оснований для введения лекарственного препарата, несмотря на сильное желание женщины. Врач и фельдшер были заблокированы в жилом помещении, потом незаконные действия 30-летней обвиняемой были прекращены.

Мария Антошкина , помощник прокурора Алтайского края

Если закон не всегда может защитить скорую помощь, она пытается защитить себя сама. В Барнауле только что закончили пилотный проект с Росгвардией: несколько машин скорой оснастили тревожными кнопками. Медики подают сигнал бедствия, наряд Росгвардии сразу получает геолокацию и за 5-7 минут выезжает на место. Но до автомобиля ещё нужно добежать. На станции скорой помощи хотят, чтобы тревожные кнопки были у бригад прямо на планшетах, с которыми медики приезжают на вызов. Сейчас Росгвардия решает технические моменты. Следующий шаг – оснастить бригады медиков нагрудными видеорегистраторами, которые круглосуточно будут фиксировать работу «скорой» на вызовах. Видеокамеры для медиков уже успешно применяются в нескольких регионах страны. Например, в Чувашии. Их выдают бригаде перед началом смены. С одной стороны, медики имеют доказательства в случае агрессии в свой адрес. С другой – камеры позволяют контролировать действия самих бригад. На Алтае звучат и более кардинальные инициативы. Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил вооружить медиков скорой помощи электрошокерами или травматическим оружием для самообороны. На этой неделе он отправил пакет документов в региональный Минздрав, Росгвардию и даже Минфин, предлагая в бюджете уже следующего года заложить деньги на покупку спецсредств для работников скорой. Работники скорой помощи, с которыми мы говорили, предлагают более мирный путь решения проблемы: если за нападение на врача будут наказывать так же, как за нападение на сотрудника полиции, и наказание это будет неминуемо, вот тогда, возможно, это остепенит особо агрессивных граждан. Очевидно и то, что надо поменять отношение общества к медикам скорой помощи, чья профессия вдруг стала опасной. Эти люди не могут не поехать на вызов, нравится им пациент или нет. Они не отвечают за всю неустроенность в медицине. Они работают на две ставки, чтобы прокормить семьи. Тогда почему же им самим всё чаще нужна медицинская помощь после общения с пациентами?

Татьяна Долгова

новости Алтайский

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