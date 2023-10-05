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Специалисты БСМП №2 проводят профориентационную работу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В текущем году между БСМП №2 и Гимназией №123 г. Барнаула подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках этого документа руководитель проекта по профориентации в БСМП №2 Николай Корсиков активно взаимодействует со школьниками как в гимназии, так и в стенах больницы.

Основная цель таких встреч – помощь ребятам в подготовке к ЕГЭ и написанию научных работ. Николай Алексеевич вместе с преподавателями гимназии работает с учениками над разными научными проектами, и несколько старшеклассников уже решили принять участие в научном конкурсе с сопровождающей работой.

На этой неделе Николай Алексеевич провел беседу с 9-м классом на тему «Клиника и морфология заболеваний человека. Просто о сложном». Ребята имели возможность познакомиться с микроскопом и рассмотреть клетки здоровых органов и с патологией. Следующая встреча состоится 17 октября и будет посвящена изучению нормальной анатомии сердечно-сосудистой системы. Такое сотрудничество между больницей и гимназией позволяет школьникам не только получить знания и поддержку, но и окунуться в реальное медицинское окружение, а в будущем стать успешными врачами.

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